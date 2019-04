Top 14 : les résultats et le classement de la 23e journée

Par Germain Arrigoni, France Bleu

23e journée de Top 14 samedi et dimanche. Si Clermont et surtout Toulouse devraient rallier les demi-finales et Perpignan retourner en Pro D2, la bataille sera acharnée, lors des quatre derniers matches, pour les quatre places de barragistes et la 13e, synonyme de match d'accession-relégation.