Top 14 : les résultats et le classement de la 24e journée

La Rochelle leader, Clermont voit sa deuxième place menacée par Montpellier, alors que Brive et Lyon se sont invités dans la course à la qualification. Une phase finale à laquelle Toulouse a quasiment dit adieu. Retrouvez tous les résultats et le classement de la 24e journée du Top 14 !

Écoutez en direct le match de l'équipe de votre choix avec les commentaires de France Bleu

Le programme et les résultats de la 24e journée

Le classement