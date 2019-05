Top 14 : les résultats et le classement de la 24e journée

Par Germain Arrigoni, France Bleu

Lors de cette 24e journée de Top 14 samedi et dimanche, les six premiers reçoivent et peuvent creuser un écart définitif sur les trois autres derniers candidats à la phase finale. en bas du classement, Agen peut enfoncer définitivement le barragiste Grenoble pour descendre avec Perpignan.