Top 14 : les résultats et le classement de la 25e et avant-dernière journée

La lutte acharnée pour les barrages du Top 14 devrait s'éclaircir samedi et dimanche lors de la 25e et avant-dernière journée, marquée par une rencontre Montpellier-Stade Français qui laissera un des deux clubs sur le quai et par le choc Lyon-La Rochelle.

► Écoutez en direct le match de l'équipe de votre choix avec les commentaires de France Bleu

Les matches de la journée

Le classement

Montpellier-Paris, malheur au vaincu

Un véritable 16e de finale: le perdant de la rencontre dimanche entre les Héraultais 7e, 61 pts) et le Stade Français (8e, 60 pts), à quelques encablures de la dernière place qualificative (Racing 92, 6e avec 64 pts) dira adieu à la phase finale. Pour afficher un bilan en forme d'échec, puisque tant le MHR, vice-champion de France, que le Stade Français, au recrutement clinquant l'été dernier (Maestri, Sanchez et Fickou, Meyer comme manager) visaient la qualification. Le vainqueur, lui, pourra seulement entretenir l'espoir une semaine de plus, surtout s'il s'appelle Montpellier et l'emporte avec le point de bonus offensif.

Avantage au MHR, devant, qui reçoit et affiche une dynamique étincelante depuis début mars: six victoires en sept rencontres, grâce notamment au retour au premier plan du cornac maison Benoît Paillaugue. Le demi de mêlée connaît d'ailleurs depuis cette semaine l'un de ses futurs coéquipiers à la charnière, puisque la venue du Springbok Handre Pollard a été officialisée, comme celle de Xavier Garbajosa (La Rochelle), au poste d'entraîneur chef, Cotter prenant de la hauteur comme "directeur du rugby".

Son homologue parisien Heyneke Meyer a lui vu son contrat prolongé. Mais une qualification donnerait un tout autre relief à la première saison de l'ancien sélectionneur des Springboks, marquée par des remous internes.

Le LOU proche de sa tanière

La mission est simple: Lyon (3, 70 pts) a besoin d'une victoire samedi contre La Rochelle (4e, 66 pts) pour se qualifier pour la phase finale et jouer à domicile son barrage. Ce qui marquerait une progression pour le club de Pierre Mignoni, qui vient de refuser de rejoindre

l'encadrement du XV de France à l'automne prochain pour poursuivre sa mission au long cours dans la cité des Gaules: il s'était déplacé l'an passé (qualification sur le terrain de Toulon) pour le premier match de phase finale de son Histoire moderne, deux ans seulement après sa remontée.

Cet objectif est largement dans les cordes des Lyonnais, quasi intraitables à domicile (une seule défaite) et qui se sont reposés le week-end passé quand les Rochelais bataillaient en finale du Challenge européen (défaite 36-16 contre Clermont). Revigorés depuis début avril (trois victoires en quatre rencontres de Top 14), ces derniers feraient un grand pas vers la qualification en cas de succès. Mais même un point de bonus défensif pourrait faire leur bonheur: il leur suffirait alors de battre avec le point de bonus offensif Bordeaux-Bègles, très friable à l'extérieur, à domicile lors de la dernière journée pour voir la phase finale, deux ans après leur première.

Castres et Racing, même combat

Cela tombe mal. Castres (5e, 65 pts) et le Racing 92 (6e, 64 pts) affichent un coup de mou au plus mauvais moment, alors qu'ils doivent encore assurer leur qualification: deux défaites de rang, à domicile contre Toulouse et Montpellier pour les Tarnais champions de France, à Pau puis à la maison dans le derby contre le Stade Français pour les Franciliens.

Ces derniers ont sans doute été perturbés par le départ la saison prochaine de leur manager Laurent Labit vers le XV de France, alors que la faillite des buteurs pèse lourd dans les deux revers du CO.

Pas de panique cependant: ils gardent leur destin entre leurs mains, puisque deux succès leur permettront de se qualifier. Mission largement abordable: Castres, après son déplacement samedi à Agen, déjà maintenu et entraîné par son futur manager Mauricio Reggiardo, recevra Toulon, tandis que le Racing se rend à Perpignan (relégué) avant d'accueillir... Agen.

Grenoble a besoin d'un miracle

Mathématiquement ce n'est pas fait, mais c'est tout comme. Grenoble (13e, 28 pts) a besoin d'un miracle pour échapper à un barrage d'accession-relégation contre le finaliste vaincu de Pro D2: deux victoires assorties du bonus offensif, à Pau samedi puis contre Lyon, pour refaire son retard sur les Béarnais (11e, 38 pts). Qui plus est sans que ces derniers n'empochent un point de bonus défensif.

La Section est donc tout proche d'assurer son maintien au bout d'une saison pénible, où son manager (Simon Mannix) est parti. Il est temps qu'elle se termine, si possible sur une bonne note devant son public, après l'humiliation subie lors de la dernière journée à Toulouse (83-6).

L'actualité de votre équipe

► Le calendrier de la saison en détail