Pour cette 26e et dernière journée de Top 14, les enjeux sont importants pour les clubs du haut de tableau, mais aussi en bas du classement. Montpellier, qui joue contre Lyon, est assuré de terminer à la première place. Derrière, le Racing 92, Toulouse et Toulon se battent pour la deuxième place, qui garantit une qualification directe pour les demi-finales.

Bataille entre trois équipes pour la seconde place

Derrière Montpellier, le Racing 92, le Stade Toulousain et le RC Toulon se tiennent en deux points, et peuvent encore prétendre à la seconde place. Actuellement second du Top 14, le club francilien, qui joue contre Agen à Vannes, est favori. Mais l’approche de la finale de la coupe d'Europe le 12 mai contraint l'entraîneur Laurent Labit à faire tourner son effectif, déjà privé de Maxime Machenaud jusqu’à la fin de la saison. Toulon joue à Pau, Toulouse à Clermont.

Quatre clubs à la lutte pour les phases finales

Ce samedi, quatre clubs vont tenter d'accrocher les deux dernières positions du Top 6, pour avoir une chance de disputer les phases finales. Castres, qui joue face à Oyonnax, La Rochelle qui sera contre le Stade Français, Lyon face à Montpellier et Pau, qui affronte Toulon, vont tout faire pour rejoindre ce top 6.

Eviter les barrages... et la descente

Si Brive est assuré de descendre, on sait aussi qu'Agen est maintenu dans l'élite. Le Stade Français et Oyonnax vont se battre pour la douzième place en bas du tableau, et ainsi éviter les barrages et donc, un risque de descente en ProD2 pour la saison prochaine.

