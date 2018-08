Toulon et Montpellier, grands perdants de la première journée du Top 14, doivent rattraper les points perdus à Pau et face à La Rochelle samedi lors de la 2e journée, marquée par le retour des internationaux français.

Les matches de la journée

Pau - Toulon

La défaite à domicile face au Racing 92 (9-25) a placé d'office le RCT dans une situation inconfortable. Patrice Collazo était certes privé de ses internationaux français (Bastareaud et Belleau) et néo-zélandais (Messam et Savea). Le nouveau manager varois pourra les aligner au Hameau pour tenter de récupérer les points perdus face à une Section qui doit elle aussi ouvrir son compteur après sa large défaite sur le terrain de Bordeaux-Bègles (41-19).

Castres - Lyon

Le champion castrais a parfaitement démarré la défense de son titre, ou la conquête d'un nouveau comme préfère le dire Christophe Urios, en jouant un nouveau vilain tour à Montpellier pourtant invaincu à domicile depuis un an (20-25). Mais le CO sait que son nouveau statut ne lui autorise aucun relâchement: le LOU, tenu en échec par Toulouse (16-16) lors de la 1re journée, est un rival en puissance qui sait voyager, comme l'avait prouvé sa victoire dans le Tarn début 2017 (17-16).

Stade Français - Bordeaux-Bègles

Le club parisien a envoyé un message fort à la concurrence en revenant de Perpignan avec un large succès bonifié (46-15) malgré l'absence de ses internationaux français et le carton rouge de Sergio Parisse. Pour sa première à Jean-Bouin, qui devrait également être celle des recrues Gaël Fickou et Yoann Maestri, le Stade Français s'est trouvé un slogan et entend faire passer ce message sur le terrain: "Paris s'éveille".

Montpellier - La Rochelle

Le MHR est tombé d'entrée à domicile, après un an de victoires éclatantes au stade Yves-du-Manoir, face à son bourreau Castres. L'équipe de Vern Cotter, toujours privée de nombreux cadres (Nadolo, Picamoles, Camara, Jacques du Plessis, Serfontein, Ouedraogo, Paillaugue...) doit absolument réagir contre La Rochelle, dont l'après-Collazo a démarré sans fanfare avec un succès sur le promu Grenoble (28-21).

Grenoble - Toulouse

Le stade des Alpes retrouve le Top 14 dont il n'a été privé que pendant une saison de Pro D2. Le FCG n'a pas été récompensé de ses efforts à La Rochelle par un bonus défensif et doit s'imposer à domicile pour lancer sa course au maintien. Toulouse, qui enchaîne un second déplacement de suite après Lyon, arrive sans pression avec l'idée de faire au moins aussi bien qu'à Gerland, d'où il est reparti avec le match nul (16-16).

Agen - Perpignan

Entre le promu de la saison passée et celui de cet été, le duel est déjà important en vue du maintien. Si Agen n'avait pas vraiment misé sur son déplacement à Clermont (défaite 67-23), Perpignan comptait rester invaincu à domicile et le cinglant revers contre Paris (15-46) lui fait sérieusement revoir ses ambitions à la baisse. Un succès à l'extérieur et l'Usap prendrait en revanche confiance, en plus de revenir à l'équilibre.

Racing 92 - Clermont

Le choc de cette journée oppose les champions 2016 et 2017, qui ont tout deux repris avec un succès bonifié. L'ASM sort d'une saison noire (9e) notamment marquée par sa défaite à l'Arena (58-6), avec des rangs décimés par les blessures, et le K.-O. subi par Samuel Ezeala. Si ses troupes se sont reformées depuis, une mauvaise nouvelle vient de tomber: son facteur X fidjien, Alivereti Raka, sera absent entre 4 et 5 semaines. Franck Azéma peut en revanche de nouveau compter sur ses internationaux (Slimani, Fofana, Parra, Penaud), mais c'est aussi le cas des Franciliens (Thomas, Ben Arous, Sanconnie, Le Roux, Chat). Lesquels espèrent un nouveau festival de leur ouvreur écossais Finn Russell, auteur de 20 des 25 points du probant succès à Toulon (25-9)