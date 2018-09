Toulouse-Castres et Stade Français-Racing 92, deux derbys entre équipes du haut de tableau, encadrent samedi et dimanche la 6e journée du Top 14 qui, baptisée "Fan days", proposera uniquement des confrontations entre voisins plus ou moins éloignés.

► Écoutez le match de votre équipe sur France Bleu

Les matches de la journée

Toulouse - Castres

"Ca suffit!" Toulouse et son entraîneur des avants, William Servat, sont bien décidés à mettre un terme à la série de quatre victoires des Castrais contre eux. Dont la dernière en barrage en mai, qui plus est à Ernest-Wallon et sur la route du Bouclier de Brennus. A tel point que les Rouge et Noir ont fait l'impasse sur le déplacement à Montpellier (déroute 66-15) pour préserver leurs titulaires. Le pari sera gagnant en cas de succès, qui permettrait à Toulouse de distancer au classement son rival et de conforter sa place dans le wagon des six qualifiés pour la phase finale.

Agen - Pau

Agen aussi vient de largement faire tourner son effectif (défaite 33-3 à Toulon) en vue de ce match à domicile, comme depuis le début de saison. Avec réussite pour le moment, puisqu'il a remporté ses deux rencontres. Une troisième victoire lui permettrait sans doute de prendre un peu d'air sur la 13e place de barragiste (occupée par Grenoble, deux points derrière). Signe de l'enjeu, le SUA s'est entraîné à huis clos jeudi pour la première fois depuis 2012. Pau joue gros également: ses deux défaites de suite à la maison l'ont rapproché de cette 13e place. La Section doit rattraper ces points perdus si elle veut se relancer dans la course à la qualification.

Bordeaux-Bègles - La Rochelle

Ils vont mieux: poussifs depuis le début de saison, Girondins et Maritimes sortent de leur meilleure prestation de la saison. Contre Clermont (23-19) pour l'UBB, qui a fait chuter le leader pour la première fois de la saison en ajoutant à sa solidité des intentions offensives. Et face à Lyon (30-13) pour les Maritimes. Confirmation attendue, donc, surtout pour les Girondins, à domicile et toujours en dehors du Top 6.

Lyon - Grenoble

Confrontation a priori déséquilibrée entre les deux clubs de Rhône-Alpes, dont le LOU est devenu la puissance dominante ces deux dernières années, montant en grade (demi-finale au printemps dernier) pendant que le FCG faisait l'ascenseur entre le Top 14 et la Pro D2. Les Isérois se déplaceront sans pression après avoir ouvert leur compteur à victoires face à Perpignan (31-22) mais devraient souffrir à Lyon, qui avait laminé Montpellier (55-13) lors de sa dernière réception.

Perpignan - Montpellier

Le temps commence à presser: dernière équipe sans victoire, le promu catalan est scotché à la dernière place après s'être incliné à deux reprises à Aimé-Giral. Problème: Montpellier leur rend visite après avoir profité de la venue des remplaçants toulousains pour se relancer (66-15). L'USAP devrait cependant donner davantage de fil à retordre dans le combat au vice-champion, toujours sans victoire à l'extérieur où il doit rattraper les points perdus à domicile contre Castres en ouverture.

Clermont - Toulon

Au niveau du classement, ce classique des dernières années est déséquilibré. Le leader auvergnat vient certes de subir sa première défaite de la saison (23-19) à Bordeaux-Bègles, mais à domicile il a remporté ses deux rencontres avec le bonus offensif, inscrivant 109 points. Le RCT, lui, n'a ramené aucun point de ses deux déplacements (à Pau et Paris). Voilà donc sans doute l'occasion rêvée de lancer véritablement sa saison, recoller aux prétendants à la phase finale et confirmer chez un gros bras les progrès entrevus, à mi-temps, contre Agen (33-3).

Stade Français - Racing 92

Cela fait quatre ans, depuis la saison 2014-2015, que Parisiens et Franciliens, distants de moins de 10 km, n'avaient pas abordé leur confrontation tous les deux en haut de l'affiche. Grâce, avant tout, au Stade Français. Si le Racing 92 joue systématiquement les premiers rôles depuis plusieurs saisons, les Stadistes ont retrouvé des couleurs avec l'arrivée cet été de Heyneke Meyer. Rigueur, pragmatisme, accent mis sur la condition physique: l'ancien sélectionneur des Springboks a remis de l'ordre à Paris, auteur d'un début de saison tonitruant (quatre victoires dont deux à l'extérieur). Les Ciel et Blanc ont eux connu un départ un peu plus poussif (trois succès), handicapés notamment par les blessures de plusieurs cadres.

L'actualité de votre équipe