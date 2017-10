Top 14 : les résultats et le classement de la 7e journée

Avant une parenthèse européenne de deux semaines, Toulouse reçoit Clermont dimanche dans le choc en clôture de la 7e journée du Top 14. Montpellier accueille le Stade Français pour conforter sa place de leader, l'UBB affronte Toulon et La Rochelle est opposée au Racing 92.

Les matches de la journée

Le classement

Stade Français - Montpellier

Nouveau déplacement compliqué pour le leader montpelliérain, qui doit l'emporter pour être certain de conserver la tête. Certes, les Parisiens ont déjà été battus deux fois sur leur pelouse, mais ils sortent ragaillardis de leur succès à Pau (25-23). Et ils devraient enregistrer le retour de blessure de leur puissant centre Jonathan Danty. Les Héraultais, eux, restent sur une lourde défaite à l'extérieur (47-17 à Bordeaux-Bègles), leur seule de la saison. Elle a été effacée par un net succès contre Brive (54-10), mais la faiblesse de la lanterne rouge convient de le relativiser.

Bordeaux-Bègles - Toulon

Le seul bourreau du MHR a confirmé le week-end suivant: Bordeaux-Bègles a glané samedi sa première victoire hors de ses bases, avec la manière à Oyonnax (39-9). De quoi confirmer son réel statut d'outsider et le nouveau visage, plus complet et solide devant, pris sous la houlette de Jacques Brunel. A confirmer à Chaban-Delmas, pour franchement s'ancrer dans le top 6, face à des Varois qui devraient faire tourner en prévision de la Coupe d'Europe. Le treiziste fidjien Semi Radradra en profiterait pour faire ses premiers pas, alors que François Trinh-Duc, blessé fin septembre, devrait retrouver la compétition, à l'ouverture ou au centre.

Oyonnax - Pau

Haut-Bugistes et Béarnais doivent rattraper les points perdus à domicile le week-end dernier: contre Bordeaux-Bègles pour les premiers (9-39), face au Stade Français pour les seconds (23-25). Le promu Oyonnax, à domicile et engagé dans la lutte pour le maintien, a forcément davantage de pression. La Section, elle, a l'objectif de reprendre sa marche en avant pour maintenir le contact avec les six premiers.

Brive - Castres

La réception des Tarnais est présentée comme une finale en Corrèze: une septième défaite en sept journées, la quatrième à domicile, et l'opération maintien se compliquerait encore un peu plus pour Brive, lanterne rouge. Son match à ne pas perdre, Castres l'a de son côté remporté dimanche dernier contre Clermont à la maison (29-23), après trois défaites. Enlevé d'un poids, il voudra confirmer pour remonter au classement, dans une rencontre qui ne promet pas de grandes envolées.

Agen - Lyon

Agen joue également gros à Armandie, où il a déjà chuté deux fois. Car un LOU aux allures de nouvel ogre se présente à lui, vainqueur à Paris (25-16) en ouverture et sur le terrain du Racing 92 lors de la précédente journée (20-17). D'autant qu'il a la possibilité d'enfiler le costume de leader, un peu plus d'un an après sa remontée, en cas de succès combiné à un revers de Montpellier à Paris.

La Rochelle - Racing 92

108 points et 15 essais inscrits en deux matches: La Rochelle flambe devant son indéfectible public de Marcel-Deflandre, et entend de nouveau le régaler pour rester dans le wagon de tête. L'addition pourrait être salée pour les Franciliens, cependant plus solides à l'extérieur (1 victoire et 2 courtes défaites) qu'à domicile, où ils ont peiné pour remporter leurs deux premiers matches avant de perdre contre Lyon samedi dernier (17-20). Un revers suivi dans la soirée d'un écart de conduite des piliers Ben Tameifuna et Viliamu Afatia à l'entrée d'une discothèque, qui a renvoyé le Racing aux tourments extra-sportifs de la saison dernière.

Toulouse - Clermont

Premier gros test à la maison pour Toulouse, vainqueur auparavant de Pau (23-19), d'un Stade Français très remanié (53-17) et d'Agen (30-10). L'opposition devrait être tout autre dimanche soir et montrer le degré d'avancement de l'opération reconquête des Rouge et Noir, pour l'instant bien lancée. Car si Clermont peine à l'extérieur (3 défaites), il demeure le champion en titre et est à l'affût d'un gros coup pour préparer au mieux la Coupe d'Europe. Comme il en a pris l'habitude ces dernières années. Un succès qui lui permettrait aussi de coller aux six premières places. En revanche, une défaite, qui plus est sans la manière, et il aborderait l'Europe avec des doutes.

