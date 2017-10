Top 14 : les résultats et le classement de la 8e journée

Toulon reçoit Brive samedi en ouverture de la 8e journée du Top 14, Lyon accueille Oyonnax pour conforter sa place de leader devant Montpellier qui se déplace à Pau. La Rochelle affronte Toulouse dans le choc au sommet dimanche.

Les matches de la journée

Le classement

Toulon - Brive

Face à la lanterne rouge, les Varois visent une victoire bonifiée pour conforter leur place dans le top 6, synonyme de phase finale. Fabien Galthié ne pourra pas lancer sa nouvelle recrue vedette, Malakai Fekitoa, arrivé mercredi et pas encore qualifié. Brive, qui va mieux depuis sa première victoire face à Castres (27-22), peut espérer faire un coup avec le retour de plusieurs cadres (Sanconnie, Hauman, Germain).

Racing 92 - Bordeaux-Bègles

Au printemps dernier, les Girondins avaient failli priver le club des Hauts-de-Seine, alors tenant du titre, de phase finale (22-20). Ils reviennent à Colombes forts de leur très bon début de parcours et conscients de pouvoir cette fois l'emporter. Les Racingmen, battus à domicile par Lyon (17-20), ne peuvent pas se permettre un second échec d'affilée chez eux, qui plus est face à un autre rival du haut de tableau.

Pau - Montpellier

L'épouvantail de la fin d'été a calé: Montpellier reste sur quatre défaites en cinq matches toutes compétitions confondues, la dernière à domicile face à Exeter (24-27). Une défaite en Béarn et l'équipe de Vern Cotter, dont l'infirmerie s'est sérieusement remplie (Cruden, Camara, Pienaar, Jannie et Bismarck du Plessis, Immelman, Willemse) rentrerait un peu plus dans le rang. Pau, battu lors de sa dernière sortie au Hameau par le Stade Français (23-25), ne doit pas subir une deuxième défaite à domicile de rang sous peine de voir les barrages s'éloigner.

Lyon - Oyonnax

Tous les voyants sont au vert pour les Lyonnais, sensation de ce début d'exercice et qui peuvent espérer poursuivre leur série (4 succès de suite) sans forcer leur talent, tant Oyonnax est à la peine. Le club du Haut-Bugey n'a plus gagné depuis début septembre - poussivement, 12-10 face à Agen - et vient de subir 6 défaites, Top 14 et Challenge européen confondus. Une victoire lyonnaise marquerait l'inversion du rapport de force entre les deux clubs, autrefois plus favorable à l'USO.

Clermont - Stade Français

Les deux clubs comptent le même nombre de points mais sont dans une dynamique opposée après la parenthèse continentale: la Coupe d'Europe a fait beaucoup de bien aux Auvergnats, vainqueurs des Ospreys et de Northampton, tandis que le club parisien, tenant du Challenge européen, s'est ridiculisé contre Krasny Yar et les London Irish. Franck Azéma doit cependant faire sans de nombreux cadres, blessés (Lopez, Laidlaw, Vahaamahina, Chouly) ou suspendu (Yato).

Castres - Agen

Les Castrais partiront favoris dans ce duel entre mal classés, d'autant qu'ils ont un besoin criant de points pour croire encore aux barrages. Le SUA, qui n'a gagné qu'un seul match depuis le départ, face au Racing 92 (23-19), peut cependant profiter du manque de confiance des Tarnais pour prendre de l'avance sur Oyonnax et Brive, ses adversaires dans la course au maintien.

La Rochelle - Toulouse

Incontestablement l'affiche la plus savoureuse de la journée entre deux candidats au Brennus que tout oppose. Le Stade rochelais, club sans palmarès, confirme pour l'instant son incroyable saison 2016-2017 (premier de la phase régulière) et vient de franchir une nouvelle étape dans sa fulgurante ascension avec deux victoires bonifiées en Coupe d'Europe. Le Stade toulousain, club le plus titré de France et d'Europe, est en plein renouveau après sa désastreuse 12e place au printemps, porté par sa nouvelle génération (Dupont, Ramos, Cros). Faire tomber La Rochelle à Marcel-Deflandre, forteresse devenue imprenable, signerait son retour au premier plan.

