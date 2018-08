Top 14 : les résultats et le classement de la première journée de championnat

Par Géraldine Houdayer, France Bleu

Le championnat de Top 14 a repris ce samedi, avec le match entre Perpignan et le Stade français, remporté par le Stade français (46-15). A suivre, Bordeaux-Bègles-Pau, Lyon-Toulouse, la Rochelle-Grenoble, Clermont-Agen, et Toulon-Racing 92. Le match entre Montpellier et Castres se joue dimanche.