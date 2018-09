A la peine depuis le début du Top 14, Bordeaux-Bègles, Toulon et Montpellier sont attendus au tournant à domicile samedi et dimanche lors de la 5e journée, qui voit Grenoble et Perpignan, les deux promus toujours sans victoire, s'affronter dans une rencontre à fort jeu.

Les matches de la journée

Bordeaux-Bègles - Clermont

Une seule victoire, en ouverture, et seulement sept essais inscrits: l'UBB de Rory Teague, dont le jeu a été réorienté vers davantage d'occupation, toussote. Pour ne pas tomber malade et regarder vers le haut du tableau, la victoire est impérative, si possible avec la manière. Problème: le visiteur de Chaban-Delmas, où Bordeaux-Bègles sort d'un nul ennuyeux contre Montpellier (9-9), est le leader Clermont, qui vise un cinq sur cinq et une troisième victoire à l'extérieur.

Grenoble - Perpignan

Qui lancera enfin sa saison? Les deux promus sont dans le dur, battus lors des quatre premières journées pour cumuler trois points à eux deux. Cette rencontre vaudra donc déjà cher pour le maintien, un peu plus de quatre mois après la finale de Pro D2 remportée par l'Usap face au FCG.

La Rochelle - Lyon

Le LOU a retrouvé ses crocs: sa victoire à Perpignan (22-16) puis surtout sa démonstration contre Montpellier (55-13) ont effacé un début de saison mitigé après son historique dernier exercice (demi-finale). A sa redoutable défense, la meilleure du championnat, il semble avoir ajouté de nouvelles armes offensives, notamment grâce à l'apport de sa recrue néo-zélandaise Charlie Ngatai. La Rochelle passe donc son premier gros test à domicile après y avoir disposé des deux promus, Grenoble et Perpignan.

Toulon - Agen

Rebelote: deux semaines après avoir renversé Castres sur le fil (28-27) pour signer sa première victoire de la saison, Toulon se retrouve de nouveau sous pression avant un match à la maison. La faute à la déculottée subie sur le terrain du Stade Français (37-10), qui a ulcéré Patrice Collazo. Défaite interdite donc pour le RCT, qui accuse déjà six longueurs de retard sur le dernier qualifié. Agen viendra décomplexé, avec un effectif remanié afin de se concentrer sur son prochain match à domicile, où il compte cette saison assurer son maintien.

Racing 92 - Castres

Retrouvailles électriques: trois mois après la demi-finale remportée par le CO (19-14), Franciliens et Tarnais se retrouvent à l'Arena. Où les premiers auront moins droit à l'erreur, après avoir chuté déjà une fois, et lourdement (contre Clermont), dans leur antre. Pour revenir à hauteur voire dépasser des Castrais très coriaces hors de leurs bases (victoire à Montpellier, revers in extremis à Toulon), les Ciel et Blanc devraient retrouver certains titulaires absents le week-end passé, comme Virimi Vakatawa, Finn Russell et Camille Chat.

Pau - Stade Français

Paris flaire le bon coup à Pau: séduisant deuxième (ex aequo) après sa large victoire contre Toulon (30-17), le Stade Français vise une deuxième victoire à l'extérieur pour confirmer ses nouvelles ambitions sous la houlette d'Heyneke Meyer. Les Béarnais, eux, ne peuvent se permettre une deuxième défaite de rang au Hameau (après celle concédée sur le fil contre Clermont) au risque de se compliquer la tâche dans la course au Top 6, manqué de peu ces deux dernières saisons.

Montpellier - Toulouse

Solide leader du championnat l'an passé à la même époque, Montpellier pointe cette fois à une indigne onzième place après sa déroute vécue à Lyon le week-end passé (55-13) et un revers en ouverture à la maison (contre Castres). Un deuxième placerait en grande difficulté le MHR, qui n'a visiblement toujours pas digéré son revers en finale début juin. Sa chance est peut-être qu'il affrontera une équipe du Stade Toulousain qui, certes toujours invaincue, sera probablement remaniée après avoir mis des points de côté en obtenant le nul à Lyon (16-16) avant de s'imposer à Grenoble (23-20).