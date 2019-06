TOP 14 - Les rugbymen montpelliérains défient Lyon pour une place en demi-finale

Personne n'attendait Montpellier en phase finale. Au terme d'un sprint lors des neuf dernières journées de championnat, le MHR affronte Lyon ce samedi en barrage de TOP 14. Un duel au doux parfum de demi-finale avec un gout de revanche pour le LOU, balayé l'an passé par Montpellier aux portes de la finale. Sauf que cette saison, le rapport de force s'est inversé. Les rugbymen lyonnais ont battu à deux reprises les Cistes notamment dans leur stade en leur infligeant plus de 50 points.

Montpellier revient de nulle part

Une date symbolise ce retour en grâce. Le 16 février dernier, Montpellier perd à domicile contre Perpignan (28-10) en championnat. Un revers contre la lanterne rouge vécu comme une véritable humiliation. À cette époque, treize points séparaient alors le MHR des phases finales. Après le match, les joueurs sont restés de longs moments dans le vestiaire pour parler, tout mettre à plat. "Il y a avait trop de non dit" selon un cadre du groupe. À ce moment de la saison, quelques-uns avaient la peur de la relégation dans un coin de la tête et peur de tout perdre. Cette défaite a finalement tout déclenché. Montpellier s'est métamorphosé, le groupe s'est soudé et retrouvé. Une incroyable résurrection qui a entraîné une série de victoires pour se qualifier en phases finale à la toute dernière journée.

Usure physique et mentale ?

Montpellier est passé en mode phase finale depuis de longues semaines pour redoubler d'effort et décrocher ce dernier ticket en phase finale. Le deuxième ligne Paul Willemse en redemande : "Peut-être ce sera mieux pour nous de jouer ces matchs. Je pense que tu gagnes un peu plus mentalement que tu perds physiquement."

"On a pas envie d'être en vacances" - Paul Willemse

Benoit Paillaugue abonde dans le sens de son coéquipier : "J'espère que ça va nous donner un peu plus de boost que nous affaiblir." En l'absence de Louis Picamoles, le demi de mêlée montpelliérain, sera le capitaine de l'équipe.

Les compositions

Vern Cotter ne fait pas beaucoup de changement dans son quinze de départ. Le talonneur Bismark Du Plessis est de retour en revanche l'ailier Gabriel Ngandebe est forfait.

Lyon-Montpellier, le match est à vivre en direct sur France Bleu Hérault à partir de 16 heures.