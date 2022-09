Top 14 : les supporters brivistes dans les starting-blocks avant le début du championnat

Ils ne tiennent plus en place, les supporters. Ce samedi, le Top 14 reprend ses droits avec notamment le premier match de la saison de Brive à domicile sur sa pelouse contre Lyon. "Sentiment d'excitation" s'exclame Romain, fan du CA Brive, au moment de lui demander quel est son état d'esprit avant cette première rencontre de la saison.

"Hâte de pouvoir retrouver le Stadium"

Romain espère bien revoir ses copains ce samedi au Stadium, "ça fait longtemps qu'on y est pas allé" dit-il. Sentiment partagé par Thierry, autre supporter du CA Brive. "Ca manque" explique-t-il "parce qu'au delà de supporter le club, c'est un lieu où on prend des habitudes, on retrouve les copains. C'est un moment important pour chaque supporter" complète Thierry.

Des attentes mais quelques inquiétudes

Mis de côté cette excitation, les attentes sportives sont assez grandes et provoquent un sentiment mitigé chez ces supporters. "Il y a de bonnes recrues" note Romain, "avec notamment les deux troisièmes lignes (ndlr, Papali'i et Bruni), c'est assez prometteur, mais sur le nombre, ça parait inquiétant. A voir si on aura pas un manque au courant de l'année" craint Romain. "Au vu de l'effectif jeune et pas beaucoup d'arrivées, il y a toujours des incertitudes à ce niveau" complète Thierry, rassuré néanmoins par la récente annonce de l'arrivée d'un investisseur, Ian Osborne, au sein du club. D'où l'importance du maintien, "si on peut s'éviter un petit stress de la fin de saison..." clame Romain.

Les groupes de supporters déjà présents

Pour accueillir les joueurs, ce samedi, une haie d'honneur est de nouveau prévue aux alentours de 15 heures 30. Les groupes de supporters comme les 100% Coujous seront bien sûr encore là pour l'animer. Les Afeciouna également, explique Thierry, membre de l'équipe. "On a à cœur de pouvoir continuer à animer et faire des choses au sein du stade."

"Des choses sont prévues, on s'est posé avec le club pour étudier, et on vous donne rendez-vous dans les prochaines journées" - Thierry des Afeciouna, club de supporter brivistes

C'est que l'an dernier, avec les banderoles et les animations lors des matchs à 21 heures, le public briviste présent en a eu pour son argent. "On a pu mettre des choses en place qui ont de la résonnance, complète Thierry, et on a vu les relais médiatiques sont là. On montre que Brive, ça bouge." Sans oublier les déplacements, avec plusieurs bus remplis pour les matchs contre Perpignan et le Stade Français. "_Les 100% Coujous ont aussi mobilisé beaucoup de monde,_ajoute Thierry, notamment sur la fin de saison. Donc hâte de redécouvrir cette saison et vivre de belles émotions."