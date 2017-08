Top 14 - Les supporters de Brive plutôt confiants pour la saison à la veille du premier match

C'est ce samedi que s'ouvre la saison 2017-2018, et le CA Brive reçoit La Rochelle à 18 heures au Stadium pour cette 1re journée. A l'aube de ce nouvel exercice, les fans du club corrézien affiche un certain optimisme sur les chances de leur équipe favorite.

Ils trépignent déjà à l'idée de revoir leurs joueurs batailler en compétition officielle sur la pelouse du Stadium. Et les supporters du CA Brive ne cachent pas une certaine confiance à la veille de la reprise du Top 14 contre La Rochelle, ce samedi à 18 heures. France Bleu Limousin vous fera d'ailleurs vivre, cette année encore, les rencontres du CAB.

Faire mieux que 8e

La 8e place au classement obtenue ces deux dernières saisons a quelque peu décomplexé ces supporters qui affichent un certain optimisme à l'aube de ce nouvel exercice. Pour eux, Brive a toute sa place parmi les mastodontes de l'élite malgré l'un des plus petits budgets du Top 14. Mais, le club briviste le montre chaque année, la vérité comptable n'est pas la réalité sportive. Avec un effectif "encore mieux armé que l'année dernière" aux yeux de Claude, Brive peut prétendre selon lui à"disputer la sixième ou septième place." Le mot maintien, qui ouvre ensuite la voie à tous les possibles, ne fait plus partie du vocabulaire de ces amoureux du club briviste. Jean-Louis salue le recrutement "avec des renforts de qualité à des postes clés, et des joueurs emblématiques (Ribes, Méla, Péjoine) qui ont, il me semble, été bien remplacés quantitativement et qualitativement."

Voir du jeu

Dernier point sur lequel les supportes attendent leur club : le jeu proposé, qui avait été au coeur de discussions hivernales agacées en janvier et février dernier. "Il faut donner plus de ballons aux trois-quarts" lance Bernard, "parce que c'est un peu notre mal ici." Le CA Brive, globalement joueur, l'a fait en matchs de préparation : des mouvements pour dix-sept essais aplatis en trois rencontres disputées et toutes gagnées. Il faut valider ça d'entrée contre La Rochelle, ce samedi. "Souvent, une saison dépend du premier match" enchaîne Jean-Louis, "de la qualité de celui-ci, mais surtout du résultat. Alors il faut absolument gagner." Ces connaisseurs savent que ce rendez-vous est déjà déterminant.