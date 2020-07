Top 14 - Les supporters du CA Brive vont pouvoir devenir actionnaires du club !

C'est loin d'être un concept en vogue en France alors qu'il l'est davantage en Espagne, et notamment dans le foot avec les mythiques Real Madrid et FC Barcelone et leurs milliers de socios, par exemple. Cette fois, c'est en rugby que ça se passe, et c'est à Brive que ça se concrétise avec une opération d'actionnariat populaire. (Cela existe aussi à Perpignan, Biarritz et Bayonne). En clair : les supporters vont pouvoir entrer au capital et devenir actionnaires de leur club de Top 14 !

Les fans vont entrer au capital de leur club

Pour cela, en lien avec le club, une association vient d'être créée par quatre fervents supporters du CA Brive. Elle s'appelle " les Afeciouna, ce qui veut dire 'aficionados' en patois occitan " indique Loic Rol, l'un des fans à la manoeuvre avec ses compères Alexandre De Sousa, Romain Manci et Thierry Bernadou. Ticket d'entrée pour l'adhésion : 49€ pour les majeurs, 19€ pour les mineurs, et du mécénat libre est aussi possible (avec déduction fiscale de 66%) pour aider à développer l'association et ses opérations. Qui veut est libre de souscrire. Le modèle proposé par les Afeciouna se rapproche largement de celui lancé en 2017 dans le club de foot de Guingamp.

Une place au conseil d'administration en perspective

L'objectif affiché est d'obtenir " 4.000 adhésions " pour ces supporters. " La ville de Guingamp fait 7.000 habitants et il y a 15.000 supporters actionnaires. On veut croire qu'on peut aussi le faire à Brive " reprend Loïc Rol, alors que l'opération avait créée un engouement exceptionnel et inattendu en Bretagne. Un siège au conseil d'administration du CA Brive est promise aux Afeciouna quand la somme de 200.000€ aura été collectée.

Une façon que les supporters soient entendus

" Il y a un intérêt financier pour soutenir le club, mais c'est aussi une façon que les supporters soient entendus " continue-t-il, afin que la place des fans soit matérialisée dans les instances dirigeantes. " Depuis des années, certains le réclament, alors on a décidé de passer à l'action. Leur voix, à travers l'association, sera remontée ". Pour le CA Brive, c'est aussi une façon " de créer du liant et de rassembler tous les amoureux du club " estime Xavier Ric, le directeur général. " C'est une association qui vient en complément de toutes celles qui existent déjà autour du CAB, sur un volet différent ".

Ca ne remettra pas en cause les orientations

D'un point de vue économique, l'opportunité est aussi intéressante " vu le contexte actuel de crise sanitaire " n'élude pas le DG du CAB, alors que la place promise au conseil d'administration, composée d'une vingtaine de membres, ne bouleversera pas le fonctionnement actuel. " Ca ne remettra pas en cause les orientations, les choix et certaines décisions prises par le club, mais cela permettra aux supporters de s'exprimer, de donner leur avis et de faire circuler des informations dans les deux sens " complète-t-il.

Pas limité aux Brivistes et Corrèziens

Chaque membre des Afeciouna disposera d'une plaque, elle sera apposée sur un mur des Afeciouna, qui devrait voir le jour à l'extérieur à l'entrée du club. " Le supporter qui n'est pas à Brive, et qui n'a donc pas d'intérêt de prendre un abonnement annuel, pourra là être actionnaire depuis Paris où n'importe où dans le monde " renchérit Loic Rol.

Un volet caritatif et d'animation

Cette opération d'actionnariat populaire ne se limite pas à une prise de participation au capital du CAB. Les Afeciouna la complète avec un volet caritatif puisque un partenariat est déjà établi avec l'association 'Coeur gaillard' qui mène des actions sur des thématiques liées aux enfants, au handicap, à l'insertion, à la santé et à la promotion du développement durable notamment. Certains investissements seront aidés par les Afecioua. Le 'club des actionnaires brivistes' se propose aussi de participer au financement d'actions mises en place par les supporters du CAB, et notamment l'association des 100% Coujou.