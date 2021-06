Top 14 : les supporters retrouvent enfin leur UBB

Assis en tribunes, masque sur le visage, Bruno ne perd pas une miette de se qui se passe sur le terrain. Les charges de Jefferson Poirot, les courses de Romain Buros et les crochets de Santiago Cordero. Comme pour goûter pleinement ce petit plaisir de la vie dont il a été privé.

"Deux fois par semaine, je venais les voir s'entraîner. Et là, depuis plus d'un an, c'est dur... Il manque le côté grincheux, c'est à dire le bord du terrain où on avait la proximité avec les joueurs à la fin de l'entraînement, où on se disait un petit mot. Il faut être patient, ça reviendra."

Ça fait du bien de les revoir, ça donne des frissons - Marine, supporter

Patience aussi avant le retour à Chaban-Delmas. L'ambiance des matches et leurs à côtés manquent terriblement à René, supporter de longue date, qui en parle même à l'imparfait.

"Quand on allait au stade avant, on les voyait à la sortie. On discutait, on leur disait quand c'était bien. Quand c'était mal, on leur disait aussi. Ça fait plaisir de pouvoir dire ce qu'on pense."

Dire ce qu'on pense, crier, chanter, communier. Des vibrations que Marine espère très vite ressentir à nouveau. "Ils sont motivés, ça se voit, ça a tapé fort à l'entraînement. Ça fait du bien de les revoir, ça donne des frissons. Maintenant on a hâte de vibrer au stade pour les barrages."

Les barrages, le grand sujet de discussion dans les tribunes. Seuls 1900 abonnés pourront assister au premier match de phase finale de l'UBB en Top 14 la semaine prochaine. Il n'y aura donc pas de place pour tout le monde.