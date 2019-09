TOP 14 - Les Toulousains à la peine à La Rochelle (28-13)

La Rochelle, France

Ce fut sans doute la rencontre la plus compliquée de ce début de saison pour les Rouge et Noir, ce samedi 14 septembre, à La Rochelle pour le compte de la 4e journée de TOP14. Défaite sans appel, 28-13 (3 essais à 1), des Toulousains qui n'ont jamais pu mettre en place leur jeu durant cette rencontre. Les hommes d'Ugo Mola rentrent à Toulouse sans le bonus offensif et sans aucun point de Charente-Maritime. Les Toulousains qui comptent donc 3 défaites pour 1 victoire.

"On perd le match bien avant le rouge"

Pourtant les Rochelais n'ont pas délivré une copie parfaite. Le match semblait condamné à une suite sans fin de pénalités sur la nouvelle pelouse de Marcel Deflandre (9-6 à la mi-temps). Mais les Rochelais se sont ressaisis dès le retour des vestiaires avec des essais à la 44e puis à la 46e de Wiaan Libenberg et d'Arthur Retière. Avant que l'arrière Jaune et Noir Vincent Rattez - en grande forme depuis son retour de préparation avec le XV de France (non retenu dans le groupe pour le Mondial) - gonfle le score à la 62e en trouvant l'espace à 10 mètres de l'en-but toulousain. Témoignage de la fébrilité toulousaine en défense, ce samedi.

La raison, pour le coach toulousain Ugo Mola ? "Il manque cet enthousiasme offensif", explique l'entraîneur Rouge et Noir alors que l'attaque du Stade Toulousain a semblé inexistante pendant 80 minutes.

Le Stade a dû composer à 14 contre 15 pendant la dernière demi-heure après l'exclusion de l'ailier sud-africain Werner Kok pour une mauvaise percussion avec l'avant-bras dans le visage de Jules Favre (54e). Un carton rouge qui "a fait du bien", confie Vincent Rattez. Toulouse a relevé la tête une seule fois, en fin de rencontre (67e), sur une action brouillonne conclue par le 2e ligne Iosefa Tekori.

Prochain match dans deux semaines, après une pause en raison du début de la Coupe du monde, vendredi 20 septembre (la France affronte l'Argentine samedi 21 septembre pour son premier match de poule). Rendez-vous le samedi 28 septembre pour Stade Toulousain-Pau.