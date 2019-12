Top 14 - Lyon / Bayonne : gare à l'indigestion pour l'Aviron

Test de caractère ce samedi 28 décembre (14h) pour Lyon et Bayonne. Les Rhodaniens, 2e du Top 14, en perte de vitesse depuis début novembre reçoivent un Aviron qui n'a plus gagné depuis 2 mois et demi, pour le compte de la 12e journée. Le promu bayonnais a tout à craindre du réveil du LOU.

Bayonne, France

Le menu des fêtes est pavé d'embûches pour Bayonne. Frustré après son match nul à domicile contre Brive, un adversaire direct pour le maintien, l'Aviron se déplace chez les deux premiers du Top 14 ces deux prochains week-ends. Si les ciel et blancs ne se mettent pas de pression comptable, ils sont aussi conscients qu'ils peuvent repartir avec deux fessées très douloureuses et pas franchement souhaitables pour une confiance déjà ébranlée.

Dans l'antre du LOU

Le premier écueil se situe à l'est. Les Bayonnais se déplacent à Lyon ce samedi 28 décembre (14h) pour la 12e journée de Top 14. Un LOU, invaincu à domicile, habitué à croquer ses visiteurs depuis le début de la saison en leur infligeant un score moyen de 37 à 12 (sur les 6 premiers matchs) dans son stade Gerland. Les hommes de Yannick Bru, qui n'ont plus gagné depuis 8 rencontres (7 défaites et 1 nul), s'attendent logiquement à un après-midi très compliqué chez la meilleure attaque du championnat.

Et pourtant, Lyon est à peine plus fringant ces dernières semaines. Leaders du Top 14 depuis la 1re journée, ils viennent de perdre la tête après deux nets revers en déplacement (Montpellier et Castres) et restent sur un bilan inquiétant de 5 défaites en 6 matchs toutes compétitions confondues. Le manageur Pierre Mignoni, conscient de la fragilité de ses hommes, beaucoup trop pénalisés sous la pression, les exhorte à faire preuve de caractère.

Sans pression...

L'équipe lyonnaise est actuellement privée de joueurs cadres qui ont grandement influé sur son début de saison canon. A commencer par ses maîtres à jouer de la charnière : Baptiste Couilloud et Jean-Marc Doussain. Mais aussi le centre Thibault Regard et le 3e ligne Carl Fearns, entre autres. L'Aviron sera-t-il victime du réveil du LOU ?

Les Bayonnais en tout cas ne se mettent pas de pression comptable face à une équipe qui ne jouent pas dans la même partie de tableau qu'eux. Si leur avance sur la zone de relégation s'est réduite à peau de chagrin (6 points d'avance sur Agen, 13e), il n'y a pas encore péril imminent. Pour l'Aviron, le prochain impératif sera la réception d'Agen, fin janvier.

Mais pas sans ambitions

D'ici là, l'Aviron cherchera avant tout à monter en puissance et à continuer à progresser sur ses lacunes. A commencer par le réalisme offensif : un seul essai marqué lors des 4 dernières journées de Top 14 ! Et un taux d'échec dans les coups de pied placés trop important. Voilà comment Bayonne, stérile, laisse échapper des points à sa portée. Face à Lyon, meilleure défense du championnat, il faudra considérablement monter le curseur.

Par chance, les prévisions météos annoncent du temps sec ce samedi. Une bonne nouvelle pour les frêles Bayonnais qui souffrent sous la pluie. L'Aviron, qui doit par ailleurs confirmer ses progrès dans le jeu au sol, en conquête et dans la gestion au pied, doit profiter de l'absence de pression du résultat pour se lâcher, et faire douter le LOU.

Les Compositions

Aviron Bayonnais

Aretz Iguiniz Torsten Van Jaarsveld Census Johnston Mariano Galarza Guillaume Ducat Arnaud Duputs Sione Tau Filimo Taofifenua Guillaume Rouet Romain Barthélémy Djibril Camara Malietoa Hingano Peyo Muscarditz Latu Latunipulu Aymeric Luc

Remplaçants : 16. Maxime Lamothe, 17. Ugo Boniface, 18. Pieter-Jan Van Lill, 19. Baptiste Héguy, 20. Michael Ruru, 21. Brandon Fajardo, 22. Yan Lestrade, 23. Jean-Baptiste De Clercq

Lyon

Vivien Devisme Jérémie Maurouard Demba Bamba Etienne Oosthuizen Loann Goujon Dylan Cretin Patrick Sobela Liam Gill Jonathan Pelissié Patricio Fernandez Xavier Mignot Charlie Ngatai Pierre-Louis Barassi Josua Tuisova Jean-Marcelin Buttin

Remplaçants : 16. Mickaël Ivaldi, 17. Xavier Chiocci, 18. Kilian Geraci, 19. Hendrik Roodt, 20. Sam Hidalgo-Clyne, 21. Jonathan Wisniewski, 22. Rudy Wulf, 23. Hamza Kaabèche

Arbitre : Vivien Praderie assisté de Romain Poite et Laurent Breil et de Denis Grenouillet à la vidéo