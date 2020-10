Top 14 - UBB : la fièvre du lundi soir

Prévue samedi et reportée à ce lundi (20h45), l'affiche entre le LOU et l'Union Bordeaux-Bègles ne devrait pas manquer de piquant. Les Lyonnais doivent enfin lancer leur saison. Mais l'Union est impatiente d'en découdre.

A Bègles, la semaine a été longue. D'abord parce qu'il a fallu digérer le scénario cruel de l'élimination en demi-finale de Challenge Cup à Bristol (37-20 ap). Ensuite parce qu'il a fallu modifier les plans puisque la rencontre à été décalée à lundi en raison du Covid.

Pas dans les rangs de l'Union, mais dans ceux de son adversaire. Prévu samedi, le match a donc lieu deux jours plus tard. Et il y a de quoi s'y perdre reconnaît le capitaine Mahamadou Diaby. "D'ailleurs on ne sait même plus quel jour on est. On vous dit que vous allez jouer le samedi, puis le lundi. Du coup, le vendredi redevient un mardi, c'est dingue. Mais on commence à s'y faire un petit peu et on a les clés pour s'adapter." Une UBB finalement pas fâchée de jouer puisqu'un autre report aurait sérieusement compliqué son calendrier, elle qui n'a pas pu se rendre au Stade Français en ouverture du championnat.

Attendus mais prêts

Pour la première fois de son histoire, l'Union va donc jouer deux fois en une semaine. Et avant de recevoir Clermont dimanche (21h10), elle compte bien ramener un résultat de son voyage à Gerland. Même avec une équipe remaniée et privée de plusieurs cadres (Poirot, Maynadier, Marais, Douglas, Woki, Lucu, Dubié, Ducuing) et même face à des Lyonnais revanchards après avoir raté leur entame.

"On va affronter une équipe qui a mal démarré la saison, concède Christophe Urios, qui est tombé à Gerland contre probablement la meilleure équipe du début de saison, le Racing, qui a fait un déplacement à Toulon qui n'est pas simple. Ils ont été emmerdés avec ce Covid. Mais après, on sait qu'on est attendu, ils l'ont suffisamment dit dans la presse notamment sur les un contre un, sur les zones de rucks. Il n'y aura pas de surprise. C'est notre premier match de Top 14 à l'extérieur, j'ai hâte de voir comment on va se comporter."

Christophe Urios n'a jamais perdu deux fois de suite à la tête de l'UBB.

"C'est une très bonne opportunité de lancer notre saison à l'extérieur, explique le centre Pablo Uberti. C'est sûr que ça va être un gros match parce que eux sont en manque de points et ont besoin de lancer leur saison à domicile. Nous on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller et ça passe par des matches comme ça."

Si le LOU déjà aux abois, ne sera pas une proie facile, l'Union, avec neuf changements dans son XV de départ, veut garder l'intensité de ses deux derniers matches européens et, après Bristol, éviter une deuxième défaite de rang. Ce qui ne lui est jamais arrivé sous l'ère Christophe Urios.

Les compos

LOU : Arnold - Tuisova, Regard, Ngatai, Nkaitaci - Berdeu (o) Couilloud (m) - Sobela, Bastareaud, Fainga'a - Rodda, Lambey - Bamba, Ivaldi, Chiocci.

Remplaçants : Taufete'e, Kaabeche, Geraci, Tulou, Doussain, Barassi, Mignot, Gomez Kodela.

UBB : Buros - Cros, Uberti, Seuteni, Lam - Jalibert (o) Lesgourgues (m) - Diaby, Tauleigne, Roumat - Cazeaux, Petti - Tameifuna, Lamothe, Kaulashvili.

Remplaçants : Dweba, Delboulbès, Flanquart, Gorgadze, Gimbert, Botica, Moefana, Cobilas.