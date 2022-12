Top 14 : "Maintenant on a huit équipes derrière nous," les réactions de Bayonne après le nul à Pau (22-22)

L' Aviron Bayonnais et la Section Paloise étaient au rendez-vous. Dans le choc du Boxing Day ce vendredi 23 décembre, les deux équipes ne se sont pas fait de cadeaux dans un stade du Hameau plein à craquer. Impossible de départager les deux formations, qui se quittent sur un score de parité (22-22). À défaut d'agrandir la distance avec Pau au classement, Bayonne maintient l'écart. Et se positionne par la même occasion dans le Top 6 du championnat de Top 14 , en position de barragiste.

Ils ont dit

Grégory Patat, manager de l'Aviron Bayonnais : "Je suis heureux, tout simplement, parce que c'est des points importants face à une belle équipe paloise qui était dans une dynamique de victoire intéressante. Mais je pense qu'il y avait mieux à faire, tout simplement. On peut perdre à la dernière minute. Le paradoxe, c'est qu'on prend des points en première mi-temps, alors que je pense qu'on maîtrisait notre sujet en mettant à mal cette équipe paloise. Mais à contrario de nous, ils ont exploité la moindre opportunité qu'ils ont eu, en scorant 22 points en première mi-temps. C'est trop, c'est trop lourd pour espérer quelque chose à l'extérieur.

On est très heureux d'être sixième. Maintenant, on a huit équipes derrière nous, c'est ça le plus important. Donc nous, on avance petit à petit, on construit notre saison et c'est important de maintenir les Palois derrière. On parle toujours de maintien tant que mathématiquement il n'est pas acquis. On ne va pas s'enflammer."

Maxime Machenaud, demi-de-mêlée de l'Aviron Bayonnais : "C'est deux points de pris. On n'est pas non plus euphorique. On est peut être plus précis. On aurait pu aller chercher davantage. On va se contenter de ces deux points. C'est un match qui a été âpre, difficile à disputer, où on s'est mis dans le dur un peu tout seul en première mi-temps et ensuite on a montré beaucoup de caractère pour revenir dans la partie petit à petit.

Ce n'est pas faire de la langue de bois que de dire qu'on vise pour l'instant le maintien. C'est notre objectif de début de saison et en tout cas pour l'instant*, le parcours montre qu'on peut se maintenir.*

Je ne crois pas qu'on se cache. Les matches, ils sont tous télévisés. Les adversaires voient qu'on fait des belles prestations à Jean-Dauger, qu'on s'accroche à l'extérieur. C'était le but aussi que les équipes nous respectent et qu'on prouve qu'on a le niveau Top14. Mais encore une fois ça, ce championnat est tellement difficile à relever que tu n'as pas le droit de te relâcher parce que sinon tu peux aller dans une spirale négative. Et en tout cas, on va essayer de continuer dans notre spirale qui est plutôt positive, pour bien finir l'année face à une grosse équipe de Toulon."

Baptiste Héguy, troisième, ligne de l'Aviron Bayonnais : "Honnêtement, je suis très satisfait. C'était franchement pas évident, ces deux points, il fallait les prendre, surtout après avoir été mené 14-3. L'état d'esprit comme le résultat sont satisfaisants. On prend deux essais casquette, sans temps de jeu, on s'en mord un peu les doigts. Mais ça ne nous a pas trop perturbé non plus, on savait qu'on était dans le match, on s'est pas affolé, et ça s'est bien passé.

Je pense qu'on peut être content, on a réussi notre première partie de saison. Maintenant, il va falloir continuer comme ça, notre objectif reste le maintien, il faut rester humble."

Prochain match pour Bayonne ce vendredi 31 décembre contre Toulon , à 15h, à Jean Dauger.