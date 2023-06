Top 14 : malgré la défaite face au Stade Rochelais, les supporters de l'UBB saluent une magnifique saison

Samedi 10 juin, alors que l'UBB affrontait le Stade Rochelais pour le compte de la demi-finale du Top 14, les supporters se sont retrouvés à La Bodega, le bar du club situé sur les quais de Bordeaux. Après avoir mis une ambiance de feu pendant tout le match sur une terrasse pleine à craquer, et malgré cette nouvelle défaite dans la compétition , ils restent satisfaits de cette fin de saison inespérée.

"On va gagner, pas de panique"

Bien que la tâche s'avérait compliquée pour se défaire du Stade Rochelais, à nouveau sacré champion d'Europe en fin de saison, ils étaient beaucoup à y croire : "On va gagner, pas de panique ! Matthieu Jalibert va mettre un petit coup de pied au-dessus et on va aller en finale" lance Pierre, confiant. D'autres sont plus perplexes sur l'issue du match, même si le cœur penche pour l'UBB, comme Jean-Marie : "C'est quand même les champions d'Europe et de France en face. Même si je suis fan de Bordeaux, je pense depuis le début que la finale opposera le Stade Rochelais à Toulouse". Il ajoute : "Je pense que l'on peut quand même le faire, mais ce sera un coup de poker"

Les supporters se collent aux vitres pour apercevoir un bout du match © Radio France - Hugo Deschamps

"Je reste fière de nos joueurs même si c'est dur"

Malgré les chants, les cris, le chambrage et les explosions de joie, le Stade Rochelais finit par se défaire de l'Union-Bordeaux-Bègles. Malgré cette troisième défaite d'affilée en demi-finale pour l'UBB, il y a certes de la tristesse, mais on préfère ne garder que le positif de cette saison. Charlotte, abonnée au club depuis deux ans a terminé le match les larmes aux yeux : "On y a cru jusqu'au bout honnêtement. Le problème, c'est que l'on a manqué de physique. On a joué un match de barrage la semaine dernière. La Rochelle, ça fait trois semaines que l'équipe première est au repos, ça a joué en notre défaveur. Mais je reste fière de nos joueurs, même si c'est dur" confesse la supportrice.

Julien lui aussi est abattu. Il a du mal à retenir son chagrin : "Je suis l'UBB depuis l'époque du stade Moga. Mais bon, je me suis dit que les joueurs allaient arriver en forme, mais ils n'ont pas joué le match qu'il fallait jouer. Mais on peut les remercier d'être encore arrivés en demi-finale, c'est énorme !".

La plupart des supporters évoquent la saison prochaine avec optimisme, avec en ligne de mire l'arrivée d'un tout nouveau staff pour la rentrée et celle de nouveaux joueurs, à l'instar de Damian Penaud. "Je garde beaucoup de fierté, avec tous les changements qui vont arriver, ça va le faire pour la saison prochaine" espère Louis, qui était à Lyon le week-end dernier pour suivre le quart de finale face à Lyon.