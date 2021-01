Top 14 : malgré le couvre-feu, le match Bayonne / Pau peut se jouer

La situation de l'épidémie de Covid-19 s'étant dégradée ces derniers jours sur l'ensemble du territoire métropolitain, le Gouvernement a étendu le couvre-feu de 18h à 6h du matin à tous les départements français, excepté ceux d'outre-mer, à compter de ce samedi 15 janvier. Autrement dit, tout le monde chez soi, personne dans les rues, sauf dérogations expressément prévues. Mais les amateurs de sport sur canapé peuvent être rassurés, ils pourront passer le temps en regardant les évènements sportifs en soirée, notamment le match de rugby entre voisins, Bayonne - Pau, ce samedi (21h).

Le Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports a en effet publié ce vendredi 15 janvier un communiqué précisant l'application des décisions sanitaires gouvernementales au domaine des Sports. Toute pratique sportive en intérieur est suspendue, y compris dans le cadre scolaire. De même, si les activités physiques encadrées restent possibles en plein air pour les enfants, elles devront "s’effectuer dans le respect des horaires du couvre-feu (retour à domicile au plus tard à 18h)" précise le Ministère. Même chose pour les adultes.

Du coup, on pouvait s'interroger, faute de précision du Premier Ministre, Jean Castex, sur la tenue des rencontres sportives professionnelles et des évènements de haut niveau après 18 heures. Au Pays Basque, c'est notamment le choc départemental Aviron Bayonnais / Section Paloise, crucial pour le maintien en Top 14 de rugby, ce samedi 16 janvier à 21h, qui pouvait poser question. Sa remise en cause aurait été une sacrée poisse pour le club basque et ses supporters, après un mois sans compétition pour cause d'épidémie de Covid dans les rangs bayonnais.

Le Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports autorise les sportifs prioritaires à déroger au couvre-feu

Mais le communiqué du Ministère met fin au suspens. Les sportifs professionnels et ceux de haut niveau ne sont pas concernés. Ils "seront autorisés à déroger au couvre-feu dans le cadre de leurs déplacements et de l’accès aux équipements sportifs." Donc pas de soucis pour le choc Bayonne / Pau.

On en doutait pas vraiment, mais ça va toujours mieux en le disant. Et pour bien le suivre, vous pourrez compter sur France Bleu Pays Basque qui, comme tout au long de l'année, vous propose le match en intégralité à partir de 20h45 ce samedi 16 janvier.