Top 14 : A Marseille le Stade Toulousain dit au-revoir aux phases finales battu par Toulon 33/23

Battus par le RC Toulon 33/23, les hommes d'Ugo Mola voient les phases finales du Top 14 leur passer sous le nez pour la premiére fois en 42 ans.

Cette fois ci c'en est bien fini des espoirs de phases finales pour le Stade Toulousain 12me du Top 14 à trois journées de la fin. Au Stade Vélodrome de Marseille, et devant 51672 spectateurs, les hommes d'Ugo Mola n'ont pas lâché mais comme au Munster ils se sont d'entrée tiré une balle dans le pieds

Un très sévère essai de pénalité

Il aura fallu 12 minutes au Stade Toulousain pour se créer des problèmes. Sur une belle attaque déployée par les Toulonnais Maxime Médard en bout de ligne tape le ballon de la main. Le carton jaune est évident. mais après arbitrage vidéo monsieur Ruiz, l'arbitre de cette rencontre, le double d'un essai de pénalité très sévère qui va longtemps plomber les toulousains. Pour autant, et loin de lâcher l'affaire ceux ci boucle le premier acte avec 4 petits points de retard, 17 à 13.

Une deuxième mi temps compliquée

De retour des vestiaires les toulousains vont, encore une fois, débuter le deuxième acte dans la douleur concédant coup sur coup 2 pénalités (49 et 55) d'Halfpanny et un drop (64me) de Trinh Duc avant une magnifique démonstration de Ma'a Nonu tout en puissance pour aller aplatir l'essai qui signe la fin des espoirs toulousain (33/16 à la 67me). Vexés les Rouge et Noir de Garonne enverront dans un baroud d'honneur Census Jhonston aplatir une dernière fois derrière la ligne (33/23 score final)

Encore de la casse

Le stade Toulousain perd deux joueurs après ce match. Yoann Maestri victime d'une fracture du nez mais surtout Cyril Baille qui passera des examens complémentaires ce lundi mais souffre visiblement d'une rupture du tendon du genou avec, peut être, une luxation de la rotule.

Les réactions à l'issue du match laissent peu d'espoir à la qualification :

"on a pris encore une fois un coup sur la tête" U. Mola

"être qualifiés, ce soir, je ne pense pas" M. Médard

