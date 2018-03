Évidemment rien ne sera encore joué au soir de cette 22e journée, mais le Stade Toulousain (3e) peut s’offrir le plein de confiance et un "joker" supplémentaire en cas de succès à Jean-Bouin. Pas inutile au regard du calendrier de cette fin de saison : après le match au Stade Français, les Toulousains se rendront à Castres avant de recevoir le Racing 92 puis La Rochelle pour terminer à Clermont.

Vigilance maximum

Et pour être certains de ne pas prendre ce match à la légère, les Stadistes insistent sur la valeur de l’équipe parisienne (12e) : "Malgré leur classement ils proposent un jeu très aéré avec beaucoup de temps de jeu, ça ne sera pas simple" note le 3e ligne Gilian Galan. "On est à un niveau de vigilance élevé, c’est sur le papier et avec ses performances dernières une équipe qui reste inquiétante" relance le manager Ugo Mola.

Gilian Galan : "Ça ne sera pas un match facile comme tout le monde le pense" Copier

Maintenant qu'il n'est plus blessé, Gilian Galan veut enchaîner les matchs. © Maxppp - Xavier de Fenoyl

Dans les faits la saison des Parisiens est décevante, actuellement à la lutte pour le maintien ils s’étaient inclinés largement au match aller (53-17) et ont déjà perdu quatre fois à domicile cette saison en Top 14, face à Lyon, Toulon, Pau et Agen. Toulouse a été capable de gagner quatre fois loin d’Ernest-Wallon (à Brive, Lyon, Agen et l’UBB et aussi un match nul à Oyonnax).

Une forme à confirmer

Au-delà du résultat, les Rouge et Noir aimeraient enchaîner pour avoir une idée de leur niveau réel après avoir relevé la tête contre le leader Montpellier. "Ce qui m’importe c’est d’avoir un niveau constant en terme de performance, détaille Ugo Mola. Plus j’avance et plus les compositions d’équipe sont difficiles, je ne vous cache pas que l’an dernier c’était bien plus simple". Chez un adversaire qui a offert une belle résistance au Racing 92 le week-end passé (défaite 28-22 après avoir mené 14 à 7), c’est l’occasion d’y voir plus clair.

Si on joue comme la semaine dernière, ce match on peut pas le perdre! Allez les gars on compte sur vous 💪🏻🔴⚫️ @StadeToulousain#SFPST — Alex’🇫🇷 (@UneStadiste_) March 22, 2018

Les Stadistes se déplacent avec une équipe en forme à laquelle s'ajoutent les retours de Gaël Fickou derrière et de Richie Gray et Leonardo Ghiraldini devant. Baille un temps incertain sera finalement titulaire alors qu'aucun risque n'est pris avec Maxime Médard, touché contre le MHR et laissé au repos. Côté parisien le capitaine Sergio Parisse revient après le Tournoi des Six Nations alors que le 2e ligne international Alexandre Flanquart sera suspendu.

Les compos

Stade Français : 15. D. Camara ; 14. O'Connor, 13. Waisea, 12. Danty, 11. Yobo ; 10 Plisson, 9. Coville ; 7. Alberts, 8. Parisse, 6. Burban ; 5. Tuohy, 4. Gabrillagues ; 3. Alo Emile, 2. Bonfils, 1. Van Der Merwe.

Remplaçants : 16. Da Silva, 17. Zhvania, 18. De Giovanni, 19. Pyle, 20. Daguin, 21. Steyn, 22. Macalou, 23. Herrera.

Stade Toulousain : 15. Médard ; 14. Huget, 13. Fickou, 12. Fritz, 11. Kolbe ; 10. Holmes, 9. S. Bézy ; 7. Elstadt, 8. Galan, 6. Cros ; 5. Maestri, 4. R. Gray ; 3. Aldegheri, 2. Ghiraldini, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Marchand, 17. Neti, 18. Fa'asalele, 19. Tekori, 20. Madaule, 21. Doussain, 22. Ramos, 23. Faumuina.