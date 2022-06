Barrage Top 14 : "Mon cœur va balancer du côté du Stade Rochelais ce week-end", Didier Retière

Les Champions d'Europe vont devoir renverser Toulouse samedi pour atteindre le dernier carré du Top 14 et rêver à un incroyable doublé. Le défi est immense, mais Didier Retière croit son fils Arthur capable de le relever avant de rejoindre... Le Stade Toulousain et son petit frère Edgar.

Au nom du père... et des fils. Didier Retière porte un regard attendri sur la fin de saison d'Arthur, héros de la finale de Champions Cup contre le Leinster et futur joueur du Stade Toulousain. Club où évolue son autre fils, Edgar, chez les espoirs. L'aîné va donc retrouver son cadet après six années passées à La Rochelle.

Avant le match de barrage disputé ce samedi (21h05) au stade Ernest-Wallon, l'ancien membre du staff du XV de France, puis Directeur Technique National de la fédération française, occupe désormais le poste de directeur du développement sportif de l'ASM Clermont Auvergne. Didier Retière a confié sa fierté de voir Arthur sur le devant de la scène après une période compliquée.

Il faudra avoir au moins une montagne pour les arrêter

Remporter le Brennus avant de rejoindre Toulouse et son frère Edgar, ça doit être une sacrée source de motivation pour Arthur ?

S'il y a quelque chose qui peut caractériser Arthur, c'est que depuis qu'il est tout petit, la seule chose qui compte pour lui, c'est de gagner. Donc, dès qu'on le met sur un terrain avec un ballon, son objectif c'est de gagner (rires). Tant qu'il pourra jouer et qu'il aura des choses à gagner, il fera le maximum pour que ce soit le cas.

Toulouse part favori à domicile, mais sur sa lancée, La Rochelle a les armes pour créer l'exploit ?

C'est compliqué, parce que ces derniers temps, le Stade Toulousain s'est ressaisi, il a retrouvé son effectif et donc évidemment, c'est une équipe assez incroyable. On sait qu'ils sont très très forts, qui plus est en jouant à domicile. Mais d'un autre côté, je crois qu'aujourd'hui, avec les Rochelais, tout est possible. Ils l'ont encore montré à Lyon ce week-end. Je pense qu'il y a une vraie solidarité et il faudra avoir au moins une montagne pour les arrêter. Cela va être un vrai défi. Je crois qu'on va avoir un grand match de rugby entre ces deux clubs qui proposent du jeu. J'espère qu'on va tous se régaler en regardant ce match.

L'essai d'Arthur Retière face au Leinster envoie le Stade Rochelais au sommet du rugby européen © Maxppp - Nicolas VALLAURI

Je me dis "merde", c'est pas possible, il ne va pas réussir. Et puis, il passe en dessous, il tend le bras et voilà...

Revenons à cette finale de Champions Cup. Comment vous avez vécu les dernières minutes au stade Vélodrome et cet essai d'Arthur ?

C'est curieux parce qu'en fait, j'étais certain qu'il allait se passer quelque chose, je connais bien Arthur et je voyais qu'il était en train de regarder s'il y avait pas une petite porte qui allait s'ouvrir et dans laquelle il allait pouvoir s'engouffrer. En fait, ça a été bizarre parce que sur cette séquence, quand je le vois partir, je me dis oui, on voit l'espace et il va faire quelque chose, et puis il trébuche. Je me dis "merde", c'est pas possible, il ne va pas réussir. Et puis, il passe en dessous, il tend le bras et voilà... C'est assez incroyable, c'est un moment extraordinaire, il n'y a que le sport qui peut nous donner les trucs comme ça.

Vous avez suivi la parade le lendemain sur le Vieux-Port de La Rochelle. Artur n'a pas été le dernier à fêter ça...

Ca je lui fais confiance (rires). C'est quelqu'un qui est vraiment beaucoup dans les relations humaines et qui a une bonne humeur communicative. Et je crois que oui, il en a profité surtout pour lui. Cette saison a été compliquée quand même. Moi, en tant que papa, je l'ai eu dans les moments difficiles, quand il était plâtré (NDLR : fracture de la cheville droite en décembre 2021 contre les Glasgow Warriors), que les délais se rallongeaient et qu'il n'avait pas forcément le moral au beau fixe. Aujourd'hui, c'est une chance incroyable de pouvoir connaître ce moment. Et puis, le coup du sort et le signe un peu du destin, que ce soit lui qui fasse gagner La Rochelle dans les dernières minutes, c'était génial pour lui.

Didier Retière parle son fils Arthur, champion d'Europe avec La Rochelle et futur toulousain Copier

Mon cœur va balancer du côté du Stade Rochelais le week-end prochain

Apparemment, lors de la parade, Arthur a commencé à préparer sa reconversion, il veut devenir motard dans la police nationale, c'est ça ?

Oui je pense qu'il a fait un stage accéléré, il a essayé deux, trois trucs. Il a essayé la moto de la police, il a aussi essayé le bateau je crois. Bon, la tenue n'était pas très adéquate. Mais en tout cas, il a peut-être un potentiel pour le futur.

Plus sérieusement Didier, vous allez supporter une équipe samedi soir ou vous serez neutre ?

Je pense qu'il y a un petit côté quand même pour le Stade Rochelais, vu que Arthur est dans l'équipe, même si mon deuxième fils (Edgar) est à Toulouse, mais il ne sera pas dans l'effectif. Donc mon cœur va balancer du côté du Stade Rochelais le week-end prochain. Il va falloir que le Stade Toulousain soit très fort pour les arrêter parce qu'ils sont en pleine confiance et je crois qu'ils ont tout à gagner. On sait à quel niveau peut se mettre le Stade Toulousain. Je pense que ce sera vraiment un grand match de rugby. A mon avis, l'équipe qui va gagner cette rencontre sera bien partie pour aller gagner le titre.