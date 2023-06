Top 14 : barrages, demi-finalistes, match d'accession... le programme des phases finales

Les phases finales du Top 14 débutent ce week-end avec les deux matchs de barrage entre le Stade Français et le Racing 92 d'une part, et Lyon et l'UBB d'autre part. Les vainqueurs se qualifieront pour les demi-finales aux côtés de Toulouse et La Rochelle. Voici le programme.

C'est le "money time". Les phases finales du championnat de Top 14 commencent ce samedi, avec un premier match de barrage entre le Stade Français et le Racing 92. Le derby parisien aura lieu au Stade Jean-Bouin à partir de 14 heures. Le vainqueur affrontera le Stade Toulousain, qui a fini en tête de la saison régulière, le vendredi 9 juin pour la première demi-finale. L'autre match barrage opposera dimanche Lyon à l'UBB, privé d'une rencontre à domicile par Toulon le week-end dernier et qui devra passer par un match couperet à l'extérieur pour la première fois de son histoire, au stade Gerland à partir de 21h05. Le vainqueur affrontera en demi-finale La Rochelle, 2e du championnat français et vainqueur de la Champions Cup , le samedi 10 juin. "Quand on se rappelle qu'on était 12e en novembre, c'est une performance d'être dans le top six", a fait valoir le demi de mêlée de l'UBB Maxime Lucu. La finale aura lieu au Stade de France le 17 juin. Le bilan de la saison de Top 14 : Qualifiés directement pour les demi-finales : Toulouse, La Rochelle

Qualifiés pour les barrages : Lyon, Stade français, Racing 92, Bordeaux-Bègles

Qualifiés pour la Champions Cup : Toulouse, La Rochelle, Stade français, Racing 92, Bordeaux-Bègles, Lyon, Toulon (vainqueur du Challenge européen) et Bayonne

Relégué en Pro D2 : Brive

Promu en Top 14 : Oyonnax

Barragiste face au finaliste de Pro D2 : Perpignan

Meilleure attaque : Racing 92 (734 points)

Plus grand nombre d'essais marqués : Lyon (81 essais)

Meilleure défense : Toulouse (471 points)

Plus petit nombre d'essais encaissés : Toulouse (44)

Plus grand nombre de cartons jaunes : Castres (27)

Plus grand nombre de cartons rouges : Perpignan (5)

Meilleur réalisateur : Joris Segonds (Stade français) 232 points en 23 matches

Meilleur marqueur d'essais : Émilien Gailleton (Pau), 14 essais en 24 matches Les promus de l'année : Autre match de phase finale ce week-end : le match d'accession entre Perpignan et Grenoble, qui aura lieu ce samedi à partir de 21h05. Une deuxième chance d'accéder au Top 14 pour les Isérois, après leur défaire en finale de Pro D2 contre Oyonnax (14-3) le week-end dernier. L'Usap est déjà passé avec succès par cet écueil l'an dernier pour se maintenir dans l'élite. "Ça fait un moment que l'on se prépare à cet access match", a confié le perpignanais Tom Ecochard. "À nous de montrer que l'on mérite de rester en Top 14". Oyonnax, de son côté, retrouvera donc le Top 14 la saison prochaine, cinq ans après l'avoir quitté et après avoir survolé la saison régulière de Pro D2 cette année. Le club de l'Ain avait annoncé dès le début de la saison sa volonté de retrouver l'élite du rugby français. Avec ses 22.000 habitants, Oyonnax sera la saison prochaine la plus petite ville du Top 14. Brive, qui évoluait dans l'élite depuis 2019, retrouvera la Pro D2 l'an prochain. La lanterne rouge corrézienne, plombée par les blessures et un recrutement insuffisant cette saison, a vu ses derniers espoirs de maintien en Top 14 s'envoler lors de l'avant-dernière journée du Top 14 (défaite à domicile devant Castres 16-13).