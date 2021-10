Top 14 : Mathieu Babillot prolonge jusqu'en 2025 au Castres Olympique

Mathieu Babillot, le capitaine et joueur historique de Castres prolonge jusqu'en 2025.

Le capitaine du CO, Mathieu Babillot, prolonger jusqu'en 2025

Le Castres Olympique et Mathieu Babillot, c'est une histoire d'amour qui dure. Le capitaine et troisième ligne vient de prolonger son contrat dans le club tarnais jusqu'en 2025, alors que son bail arrivait à échéance cette saison.

Dans une vidéo publiée par le CO, Mathieu Babillot explique que le CO "ça représente tout : les souvenirs d'enfance, les premiers matchs, premiers essais (...). C'est une grosse part de ma vie et j'en suis très fier."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le président Pierre-Yves Revol a lui déclaré sur le site du club que cette prolongation confortait « la politique sportive du club qui tend à fidéliser nos joueurs avec des profils fortement attachés à notre ville et aux spécificités de notre club. Au-delà de son rôle de leader sportif, Mathieu Babillot est un symbole de notre identité et le trait d'union entre plusieurs générations de joueurs ».

Blessé et absent pour trois mois

Mais on ne verra pas Mathieu Babillot contre Biarritz ce samedi. Il est blessé à la jambe et sera absent au moins trois mois.