Top 14 - Mathieu Voisin (CA Brive) : "A Castres, nos objectifs sont clairs"

Brive-la-Gaillarde, France

Le CA Brive reprend la route ! Trois semaines après leur victoire avec bonus offensif contre Bordeaux, et après deux week-ends sans match, les rugbymen corréziens renouent avec le Top 14 dont ils occupent la 7e place ex aequo. Direction Castres, 11e avec trois points de moins, pour la 9e journée et un coup d'envoi à 18h ce samedi. Victorieux quatre fois à domicile et battu quatre fois à l'extérieur, le CAB est donc toujours en quête de ses premiers points de la saison loin du Stadium.

Castres : bon endroit, bon moment ?

La question est de savoir si ce match à Castres peut être un bon endroit et un bon moment pour le faire ? D'un côté, il n'est jamais aisé après une coupure, faute de rythme, de négocier un match à domicile. L'histoire le montre régulièrement et Castres le sait. Un autre motif d'espoir tient au fait que la coupe d'Europe s'annonce la semaine prochaine, à l'extérieur à Paris pour le CAB, et Brive n'en fait pas une priorité car focalisé sur son maintien. Autant, alors, ne pas faire de calcul et tout donner ce samedi soir dans le Tarn sans devoir penser à assurer ensuite un succès à domicile en Top 14. D'autant que Castres n'est pas au mieux sur ses terres en quatre rencontres. Certes, le CO a été victorieux avec bonus la dernière fois d'un Stade Français malade, mais les Tarnais ont perdu une fois et n'ont gagné que d'une courte tête contre Montpellier et Agen repartis avec le bonus défensif. Mais oui, cette fois Castres récupère ses internationaux rentrés de la coupe du Monde. Oui aussi, le CAB n'y a pas gagné depuis 1995. Oui encore, le CAB est, avec Castres justement, la seule équipe à ne pas avoir empoché de point en déplacement cette saison. La pression demeure tout de même sur les Tarnais, et le début de match briviste sera crucial pour peser sur le score final. Car il est aussi probable que Castres lance enfin sa saison.

"Montrer un tout autre visage [...] mais ce n'est pas la première fois qu'on le dit"

Avant de parler de résultat, Mathieu Voisin préfère lui évoquer une attitude à avoir. " Nos objectifs sont clairs " lance le 3e ligne, " on a pris 60 points à Lyon et 40 à La Rochelle sur nos deux derniers déplacements " rappelle l'ex Racingman. " Nous voulons donc montrer un tout autre visage " dit-il, " mais ce n'est pas la première fois qu'on vous le dit " dans de telles circonstances. Et les Brivistes ont globalement été décevants depuis le début de la saison à l'extérieur, faute de consistance sur la durée. " C'est vraiment ça l'objectif. Il faut _être capable de réaliser un match plein pendant 80 minutes_. Que ce soit sur la conquête, sur la discipline, en attaque, en défense, pour ne rien avoir à regretter à la fin du match. Après, le score sera ce qu'il sera. Il faut qu'on y aille avec ça en tête. "

La 9e journée

Le classement