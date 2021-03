Top 14 - Mauricio Reggiardo quitte le Castres Olympique

Avec les arrivées de Pierre-Henry Broncan et de David Darricarrère en décembre dernier, Mauricio Reggiardo n'avait plus les commandes du groupe professionnel dans le Tarn. Son adjoint, Stéphane Prosper avait même carrément été écarté du club à ce moment-là. Mauricio Reggiardo avait lui pris du recul en devenant coordinateur sportif. Il n'ira pas au terme de son contrat. Mauricio Reggiardo, qui avait joué les pompiers de service il y a quelques saisons à Castres (2014-2015), est revenu en 2019 pour succéder à Christophe Urios parti à l'UBB. Un retour qui n'a pas été couronné de succès pour le CO.

À peine deux ans et puis s'en va

Selon les informations de Midi Olympique, le technicien argentin va désormais filer en Pro D2 pour devenir directeur du rugby à Aix-en-Provence. Le président du Castres Olympique, Pierre-Yves Revol, a réagit à ce départ : "Après la réorganisation confiant plus de responsabilités dans la préparation et l’animation des entraînements à Pierre-Henry Broncan et l’arrivée de David Darricarere que nous avons décidé ensemble, Mauricio Reggiardo avait encore toute sa place au sein du Castres Olympique même si ses responsabilités étaient moins lourdes qu’auparavant" écrit-il sur le site du club.

Pierre-Yves Revol continue : "Cependant, il m’a demandé de le libérer de ses engagements contractuels pour se lancer dans un nouveau projet sportif et je n’imaginais pas ne pas accéder à sa requête. J’apprécie l’homme et le manager qui a toujours cherché à valoriser et privilégier au mieux l’intérêt du club y compris dans les situations difficiles. Je sais ce que le club lui doit et il a été notamment décisif dans le passé pour lui éviter une relégation en pro D2. Je lui souhaite le meilleur dans son nouveau projet et le remercie pour son immense contribution au CO en tant que joueur, entraineur, puis manager. »