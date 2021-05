Top 14 - Maxime Delonca : "On peut et on va maintenir Bayonne en Top 14"

Bayonne s'est imposé sur le terrain de Toulouse (28-32) ce samedi lors de la 24e journée de Top 14. L'Aviron laisse la place de barragiste à Pau dans la course au maintien. Le talonneur ciel et blanc, Maxime Delonca, était ému à l'issue de la rencontre.

France Bleu Pays Basque : On vous a vu en larmes à l'issue de la rencontre... qu'est ce qui vous est passé par la tête ?

Maxime Delonca : Ce qui est beau, c'est qu'on ne s'est pas menti, on ne s'est pas menti cette semaine, on a fait une énorme semaine, on s'est resserré autour de notre groupe parce que c'est vrai, et à juste titre, qu'il y a des gens qui ne croyaient plus en nous. Mais nous, on a toujours cru en ce groupe. On s'est toujours battu. On sait qu'on peut le faire. Qu'on veut et qu'on va maintenir ce club en Top 14 parce qu'il le mérite et qu'on le mérite parce qu'on bosse super bien ensemble. On a un p*** de groupe et franchement, ce n'était peut-être pas plus beau match de l'année. Mais en tout cas, on s'est envoyé pour les 23 qui étaient sur la feuille, pour tous les copains qui sont restés à la maison, pour tous les dirigeants et tous les gens qui travaillent pour ce club, pour nos familles, les supporteurs aussi. Franchement, on est très, très, très, très heureux.

A quel moment avez-vous senti qu'il y avait un coup à faire ?

A 14-0, il n'y avait pas d'inquiétude. On fait deux erreurs, on prend deux essais. Ce qui a été vraiment top sur ce match, c'est que la solidarité et l'entraide étaient à 200%. Tout au long du match et on n'a jamais lâché. On ne s'est jamais inquiété. Franchement, je pense qu'on a fait défensivement un match référence cette saison.

En voyant la composition d'équipe de Toulouse, vous vous étiez dit qu'il y avait autre chose qu'un bonus défensif à aller chercher ?

On en a parlé oui, après tous les joueurs qui jouaient à Toulouse, s'ils n'étaient pas bon, ils joueraient dans un autre club. Toulouse, c'est le rêve de tout le monde de jouer ici. C'est une super club, de super joueurs, quels que soient les mecs qui jouent, même les jeunes. Moi, je connais Guillaume Cramont de Dax. Ce sont de super joueurs qui méritent leur place ici. Si le staff a décidé de les faire jouer, c'est qu'ils avaient leur place. Après, voilà, ils ont un objectif la semaine prochaine (la finale de la Coupe d'Europe contre La Rochelle, à Twickenham, NDLR). Bon courage à eux ! On a profité des joueurs qui avaient moins de temps de jeu et qui sont un peu plus ou moins compétents.

Jamais on ne vous a senti sous pression, vous avez su rester calme...

Franchement, sur ce match, au niveau de la solidarité, ça a été vraiment vraiment au top du top. Même les discours d'avant match, hier soir à l'hôtel, tout a été tout a été parfait et tout a été mis en place pour qu'on fasse un gros match.

Toujours mieux d'être devant que le chasseur

Votre carton jaune, à la 37e minute... Vous pensez à ce moment-là que vous pouvez mettre en difficulté votre équipe ?

Je ne préfère pas en parler parce qu'on a gagné, mais je ne suis pas sûr qu'il faute. C'est mon côté catalan qui ressort peut-être, la mauvaise foi, mais je ne suis pas sûr. Je n'ai pas l'impression que je lui fasse grand mal.

Et maintenant, vous avez trois longueurs d'avance sur Pau...

Oui, on en a trois points d'avance. Mais il suffit qu'ils aillent faire un coup à La Rochelle, comme on l'a fait à Toulouse aujourd'hui et ils repasseraient devant nous. On verra aussi à Montpellier. Mais bon, c'est toujours mieux devant que d'être le chasseur. On s'est donné le droit d'être devant. On a vraiment mis les ingrédients pour pouvoir gagner ce match. Après le match de la semaine dernière, il nous avait vraiment mis derrière un coup de tête. On se voyait barragiste, de toute façon ce sera nous ou Pau on ne va pas se mentir. Les leaders de l'équipe ont eu rendez-vous avec le staff et on a décidé de changer la semaine, la préparation, de faire des choses plus courtes mais plus intenses, de se recentrer sur nous. Et je pense que ça a payé.