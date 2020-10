Top 14 - Même sans public, le CA Brive compte recevoir Clermont comme il se doit

Photo prise lors d'un match entre Brive et Clermont en mars 2018.

Il va y avoir des étincelles samedi après-midi, à 15h15, à Amédée Domenech. Pour la 7e journée de top 14 de rugby, le CAB reçoit Clermont dans le derby du Massif central. Une date cochée par les deux clubs, Brive devant repartir de l'avant après une défaite à domicile contre Toulouse suivie d'une autre à Montpellier, et l'ASM qui pourrait enchaîner une quatrième victoire de rang et confirmer son retour en forme.

Silence dans le stade

Il faudra désormais faire avec, les matchs de rugby se joueront à huis-clos pendant le confinement. "C'est nouveau, on va voir comment les joueurs vont réagir, on est dans l'incertitude totale", ne peut que constater Marc Dal Maso, l'entraîneur des avants corréziens. "Mentalement, il faudra être plus fort parce que la pression sera tout le temps sur nous", analyse ensuite l'ancien talonneur.

Clermont dans une bonne dynamique

Dans une enceinte vide, aux joueurs de trouver les ressources en eux-même. "A nous de faire le maximum pour ne pas avoir besoin de l'influence du public, poursuit Marc Dal Maso. Mais le souci c'est qu'on joue contre Clermont..." Certes moins impressionnant que parfois par le passé, le voisin auvergnat monte en puissance depuis quelques semaines et possède des joueurs capables de faire la différence à chaque instant. "C'est une équipe qui est toujours dans l'avancée avec des joueurs costauds devant et derrière", juge Enzo Hervé. L'ouvreur briviste estime tout de même que la "faille" de Clermont se situe "en défense". "Ils ont concédé quelques essais depuis le début de la saison, les seuls coups qu'ils vont nous laisser, il faudra les saisir pour marquer", conclue le jeune ouvreur, une nouvelle fois titulaire samedi.

Brive connaît la recette

Pour gagner le derby, il faudra avant tout retrouver l'agressivité qui a manqué à Brive lors de ses deux derniers matchs. Pourquoi ne pas s'inspirer du... CAB version 2019. L'année passée, Brive s'était octroyé le 100e derby en réussissant une entame de match tonitruante et en ne se faisant pénaliser aucune fois de toute la première mi-temps, le tout dans une ambiance de feu, sur laquelle les Corréziens ne pourront pas compter cette fois.