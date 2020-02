Top 14 - Métamorphosé, le CA Brive s'offre un bouchon lyonnais

" Mais comment est-ce possible ? " Tout le monde a posé la question à son voisin, ce samedi soir au Stadium de Brive, où le CAB s'est nettement imposé contre Lyon, 2e du classement, pour la 17e journée de Top 14. Une semaine après avoir servi une piètre prestation contre Agen, concurrent direct au maintien, le CAB a livré une copie aboutie et a gagné sur le même score qu'il s'était incliné il y a huit jours face au SUA (30-16). Faibles face à des adversaires à leur portée, les Brivistes se sont une nouvelle fois montrés très forts face à un cador. Après Clermont, Toulon, Toulouse et Bordeaux, repartis battus et sans ménagement en début de saison, c'est le LOU qui subi le même sort en Corrèze.

Tout noir il y a une semaine, tout blanc ce samedi soir

Quand rien ne se passait comme prévu il y a une semaine, tout s'est déroulé à merveille ce samedi soir. Quand le CAB perdait 10 ballons en touche il y a une semaine, il n'en a pas perdu un seul ce samedi et s'est même permis le luxe d'en voler quatre au LOU. Quand les rebonds et les contres étaient tous défavorables aux Corréziens contre Agen, ils ont tous été en leur faveur ce samedi (deuxième essai de Jurand après un ballon au pied de Lee contré). Des actions symptomatiques d'un engagement retrouvé dans le combat et le jeu au sol, d'un curseur monté à un niveau maximal en défense. Ajoutez à cela des Lyonnais incapables de répondre à un tel accueil et Brive a évolué comme dans un rêve avec une première de feu. Joris Jurand a signé un triplé, avec notamment deux merveilles d'Enzo Hervé après une prise d'intervalle (33e) et un jeu au pied rasant dans le dos de la défense (38e). Bref, le jour et la nuit en une semaine.

Au point de dégoûter le manager lyonnais Pierre Mignoni.

Dans la course au maintien, le CAB remonte provisoirement à la 9e place à égalité avec Bayonne (33 points), en attendant le match de Castres, à qui on ne donne pas beaucoup de chance, à Bordeaux ce dimanche. Brive reprend aussi quelques distances avec Agen, retombé de haut à domicile contre Clermont.

La 17e journée

Le classement