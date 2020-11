Top 14 - UBB : se lâcher à Montpellier

Pas contente de sa prestation au Stade Français (26-16), l'Union Bordeaux-Bègles a décidé qu'elle ne devait plus faire les choses à moitié.

"Il faut faire preuve de conviction et se lâcher, explique le capitaine Jefferson Poirot. Il faut sortir de cette ambiance pesante, de ce qu'on entend sur le fait qu'on joue un peu moins bien...Dans notre jeu, on est encore un peu trop frileux, on doit tenter plus que ça et si ça ne passe pas, tant pis. Peut-être que si on avait joué six matchs à domicile et qu'on les avait gagnés, peut-être qu'on aurait un peu plus de confort au classement et peut-être qu'on tenterait un peu plus."

Il nous manque ce petit truc qui fait qu'on est capable de basculer les matchs.

Etre convaincu de la pertinence du projet collectif et se donner les moyens de l'appliquer sans retenue. Tel était le mot d'ordre du staff cette semaine.

"Sur le dernier match, on est à 50%, note Christophe Urios. Pas dans l'engagement mais on ne fait pas les choses à fond. On n'est pas encore complètement en confiance, il nous manque ce petit truc qui fait qu'on est capable de basculer les matchs. Tout le temps. Ce weekend, on a besoin d'hommes de conviction."

Phase finale de Challenge Cup comprise, l'UBB va disputer dans l'Hérault son septième match sur onze à l'extérieur. Malgré ce calendrier compliqué, les blessures (Cros, Higginbotham), les huit joueurs partis en sélection, elle se doit de garder une fraîcheur mentale indispensable.

Christophe Urios reconnaît que l'UBB manque en ce moment d'un peu de confiance. © Radio France - Justine Hamon

"Depuis le mois de juin, on est quasiment sur la brèche, poursuit le manageur. Et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. On l'a intégré depuis le départ mais que peut-on y faire ? Ce n'est pas en parlant, en se plaignant, en disant qu'on est fatigué, que les matchs seront plus faciles. Donc il faut trouver des artifices qui font que ça se passe mieux : les rotations dans l'équipe, l'organisation des semaines, le contenu des entraînements, la relation aux joueurs. Mais je crois qu'on va en sortir de cette période, on commence à voir un peu de lumière. Donc on se raccroche à ça et ce qui nous maintient en vie, c'est notre objectif, notre projet, notre ambition." Et sans doute un coup d'œil au classement britannique où l'Union pointe en cinquième position.

Pour ce nouveau coup de collier à l'extérieur, le staff a décidé de laisser quelques joueurs au repos (Maynadier, Roumat, Lesgourgues) et a choisi d’effectuer sept changements dans son XV de départ. A noter les retours du 3ème ligne Mahamadou Diaby et de l’arrière Nans Ducuing. Première apparition sur le banc en Top 14 du jeune Camerounais Ian Kitwanga.

La compo

UBB : Ducuing - Buros, Dubié, Lamerat, Lam - Seuteni (o) Lucu (m) - Diaby, Tauleigne, Amosa - Marais, Douglas - Cobilas, Lamothe, Poirot.

Remplaçants : Dweba, Paiva, Flanquart, Kitwanga, Gimbert, Botica, Uberti, Tameifuna.