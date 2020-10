Top 14 : Montpellier a tout tenté mais s'incline à Toulon

Troisième défaite en autant de matchs, pour Montpellier, en Top 14 de rugby. Alors qu'ils n'avaient plus joué depuis le 11 septembre, les héraultais se rendaient à Toulon avec la volonté de livrer une copie bien plus propre que les deux premières. Ce fut le cas en seconde mi-temps. Les hommes de Xavier Garbajosa ont terminé très fort et ont pensé pouvoir renverser leur adversaire dans les dernières minutes, mais ils ont fait face à une très valeureuse et solidaire défense toulonnaise.

Le film du match

Malgré les séances vidéos et les conseils de l'arbitre Alexandre Ruiz, la semaine dernière, le MHR a encore commis beaucoup de fautes durant la première période, face au RCT, sur les touches comme dans le jeu : 10 pénalités au cours des quarante premières minutes. Les hommes de Xavier Garbajosa se sont ainsi vus imposés deux périodes en infériorité numérique, avec deux cartons jaunes durant la première demi-heure. Un premier contre Guilhem Guirado, puis un second infligé à Julien Tisseron pour un en-avant jugé volontaire.

Du déchet, aussi, dans la conquête, malgré une bonne volonté affichée, et alors que Xavier Garbajosa et Philippe Sain-André espéraient leur formation plus propre que sur les deux premières journées. A noter aussi, le manque de réussite d'Anthony Bouthier, durant le premier acte (2/4).

13-6 à la pause

Au retour des vestiaires, le MHR s'est parfaitement relancé : un jeu à trois, avec Anthony Bouthier au départ, Kelian Galletier entre deux, et Cobus Reinach à la conclusion. Premier essai de la partie en faveur des héraultais (13-13). Un second, sept minutes plus tard, signé Vincent Rattez, au terme d'une série de passes rapides sur le côté droit, juste devant la ligne de but.

De la vitesse, de l'intensité, des toulonnais poussés à la faute. Le MHR semblait bien parti pour faire craquer les partenaires de Sergio Parisse. Une vague héraultaise a d'ailleurs déferlé sur la défense toulonnaise, en fin de partie. Seulement, entre mauvais choix et résistance en face, le MHR n'est pas parvenu à aplatir, après la sirène. Une dernière faute montpelliéraine a mis fin aux espoirs d'un Xavier Garbajosa qui n'a cessé d'encourager ses hommes. Le MHR remporte la deuxième mi-temps (12-15), mais court toujours après sa première victoire en Top 14.