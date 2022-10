Top 14 : Montpellier battu d'un rien par le Stade Toulousain

Un essai concédé d'entrée (Delibes 3') et à l'arrivée, une défaite de deux points face à Toulouse, pour les rugbymen héraultais, battus à domicile (17-19), ce dimanche, lors de la cinquième journée de Top 14.

C'est le deuxième revers de la saison, après celui à la Rochelle, mais le premier à domicile. Et il empêche Montpellier de prendre les commandes du Top 14 et de doubler son adversaire du soir. Les hommes de Philippe Saint André reculent même à la troisième place.

Ils ont pourtant inscrit deux essais (Bouthier 8', Forletta 27') et ont mené, avant d'être dépassés dans un match qui a tenu toutes ses promesses en terme de spectacle, d'intensité et de suspens, et qu'ils ont eu l'occasion de remporter, sur un ballon que Vincent Rattez n'est pas parvenu à capter, à quatre minutes de la sirène.

Dominé, finalement, par un Toulouse remanié mais porté par un grand Melvyn Jaminet (quatre pénalités et une transformation), le manager PSA était très déçu d'avoir perdu, dans un stade pour la première fois à guichet fermé depuis 2017, autrement dit devant 14.000 spectateurs.