Top 14 : Montpellier en souffrance face au Racing

Toujours autant d'erreurs, de fautes et de pénalités concédées : dix-neuf, dont treize durant le premier acte. Et toujours autant d'approximations dans le jeu, de difficultés en mêlée. Une semaine après une défaite sur le fil face à Pau, en ouverture du Top 14, le MHR s'est encore fait déborder, ce samedi, sur la pelouse du Racing, dans la Paris Défense Arena.

S'ils ont montré des lacunes, les hommes de Xavier Garbajosa ont aussi fait face à une belle équipe francilienne, à l'aise au pied, comme au sol et dans les airs. Cinq essais concédés, dont trois en infériorité numérique, et notamment deux en seconde période. Les racingmen menaient de seize points à la pause (19-3).

Pour couronner le tout, les Cistes ont perdu Handré Pollard (48'), touché au genou. Evacué sur civière, le demi d'ouverture devra passer des examens complémentaires mais pourrait être absent plusieurs semaines.

La révolte héraultaise... trop tardive !

Sonnée à l'heure de jeu, la révolte héraultaise n'a pas permis aux montpelliérains de revenir, eux qui ont pourtant vu leur adversaire réduit à quatorze, après le rouge reçu par Kurtley Beale, à dix-huit minutes de la fin, suite à un placage jugé illicite (épaule contre tête) sur Arthur Vincent.

Dans la foulée, une belle séquence montpelliéraine : un mouvement droite-gauche, le terrain balayé, et un premier essai signé Nico Janse van Rensburg, transformé par Anthony Bouthier, à quinze minutes du terme. Dix minutes plus tard, second essai montpelliérain. Cette fois, Cobus Reinach pour conclure une belle combinaison sur une touche et aplatir entre les poteaux.

Seulement, les partenaires de Maxime Machenaud sont parvenus à récupérer leur bonus offensif en fin de match, avec un cinquième essai, malgré l'infériorité numérique.

Réaction

Guilhem Guirado au micro de Canal Plus : "Beaucoup sanctionnés ? Oui, on paie le prix fort avec deux jaunes et un essai avant la mi-temps. Dès qu'on aura réglé ça, on arrivera à mettre notre jeu en place. On travaille pourtant dur à l'entraînement. En mêlée, on était plutôt bien au début, on a manqué de vice, il faut se remettre en question. La réception de Castres est déjà primordiale".