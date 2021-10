Top 14 - Montpellier enchaîne contre Lyon

Montpellier reste dans le bon wagon en Top 14. Le MHR a battu Lyon (30-8) au GGL Stadium ce samedi pour le 9e journée de championnat. Un succès important qui vient bonifier la victoire ramenée une semaine plus tôt contre le Racing. Grâce à un essai du demi de mêlée sud-africain Cobus Reinach (35e) et deux essais de pénalité (27e et 67e), Montpellier s'est débarrassé du 4e de Top 14 avec sérieux mais sans bonus.

Le MHR est provisoirement 4e au classement.