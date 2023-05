Top 14 : Montpellier espère sauver la face, malgré une fin de saison sous haute tension

Philippe Saint-André et le MHR ont connu des jours meilleurs. Il y a un an, le titre. Aujourd'hui, la crise. Crise de résultats, avec trois défaites consécutives dont deux à domicile, mais aussi de nerfs, le weekend dernier, au soir d'un revers humiliant contre la lanterne rouge du Top 14, au GGL Stadium.

Un couac qui a fait dégoupiller certains joueurs, dans le vestiaire, juste apprès le match. Un coup de sang de Mohamed Haouas et de Paul Willemse, comme révélé par nos confrères du Midi Libre, qui s'en seraient pris de manière virulente à PSA et son staff. Apaisée par Yacouba Camara et d'autres, la situation a tout de même conduit le club à sanctionner les deux internationaux français, qui seront donc absents pour la réception de La Rochelle, ce dimanche.

Haouas et Willemse écartés !

Un match qui compte presque pour du beurre, si ce n'est que l'objectif est désormais de finir dans les huit et d'accrocher une place européenne, mais aussi d'offrir aux partants une sortie digne de leur investissement, devant un public déçu par la saison et par la tournure des événements.

Ensuite, le MHR opérera officiellement sa transformation : du changement dans l'organigramme, notamment. C'est ce qu'avait annoncé le directeur du rugby, lui même, avant le match face à Brive, et de nouveau ce jeudi midi, en conférence de presse.

Comme indiqué par Mohamed Altrad et comme appuyé par RMC, Philippe Saint-André devrait "prendre encore plus du recul" par rapport au terrain, et devenir un bras droit du président. Les commandes de l'équipe pourraient quant à elles être confiées à Jean Baptiste Alissalde, chargé de former un nouveau staff .

Le retour de Benoît Paillaugue au club et à ses côtés n'est pas exclure, alors que Richard Cockerill arrivera la semaine prochaine, pour prendre en charge les avants. Alexandre Ruiz (adjoint) et Bruce Reihana (entraîneur en charge des skills et du jeu au pied) seraient quant à eux sur le départ.

