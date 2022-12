Top 14 : Montpellier freiné par Clermont

Le premier essai (44') de George Bridge à l'occasion de sa première feuille de match en Top 14 n'aura pas suffi. Le MHR de PSA a été battu par des auvergnats qui n'ont pas marqué plus d'essai, mais qui ont tout de même fini par dominer les Cistes, physiquement et au niveau de la discipline : "Il fallait tout faire pour revenir avec au moins un point, c'est ce qu'on a fait" a réagi le manager Philippe Saint André, avant d'ajouter : "On a eu du mal dans la puissance. Ils ont été très disciplinés. On a eu un très bon état d'esprit, mais on a manqué de précision technique".

Il faut dire que Montpellier se présentait amoindri sur la pelouse de Marcel Michelin, même si le manager héraultais n'a pas voulu en faire une excuse : "On a beaucoup d'opportunité en première mi-temps, mais c'était compliqué, parce qu'on jouait sans seconde ligne, uniquement avec des troisièmes lignes (...) Il faut arriver à passer les mauvais moments, rester en haut du tableau, pour arriver aux phases finales avec pratiquement tout le monde (...) Pour l'instant, on a peu de monde. Beaucoup de leaders absents : Doumayrou, Serfontein, Vincent au milieu du terrain. Darmon aussi, absent cette semaine. Et quatre ou cinq secondes lignes. Ca fait beaucoup. Mais bon, c'est comme ça. On est venu et on a tout fait pour gagner. Il faut féliciter les clermontois qui ont mis les ingrédients pour prendre quatre points".

Pas de quoi atténuer la déception de Pierre Lucas, cependant, aligné au centre avec l'italien Paolo Garbisi : "Tout le match, on collait au score, et on aurait peut-être pu ramener plus. De la déception, donc. Mais bon, ramener des points d'ici, c'est pas facile, alors on se contentera de ça".

"On cherche un joker en seconde ligne" (PSA)

Au classement, le MHR conserve sa place dans le Top 5 à l'issue des douze premiers matchs et avant d'entamer sa campagne européenne : "Sur les quatre derniers matchs, on a 14 points. On va finir les matchs allers en recevant Perpignan le 23 décembre, et on verra à mi championnat où on est dans le classement. Mais tu t'aperçois, à part le Stade Toulousain qui a fait un peu le break, que quand tu gagnes deux matchs, tu es deuxième ou troisième. Et que quand tu en perds deux, tu es onzième. Rarement, le championnat a été aussi serré. Enfin, je dis ça, mais on disait déjà ça l'année dernière. J'ai l'impression que, chaque année, il se resserre de plus en plus (sourire)".