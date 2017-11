TOP 14 - Montpellier s'impose en fin de rencontre (28-24) face à Clermont

Bousculé par le champion de France en titre, Montpellier a patienté pour prendre le dessus sur Clermont. Les rugbymen s'impoose 28-24 et reprennent la deuxième place de Top 14.

Montpellier était prévenu. L'ASM ne venait pas en touriste dans l'Hérault. Dès les premières minute de jeu, les champions de France en titre ont tout de suite imposé leur rythme avec un essai dès la 3e minute.

Nadolo puis Steyn permettront au MHR de recoller au score mais Montpellier est mené 17-14 à la pause. En seconde période, les rugbymen héraultais sont d'avantage présents en conquête. On prend les mêmes et on recommence. Nadolo et François Steyn marquent à la 52e et 58e. Montpellier passe devant à l'heure de jeu pour la première fois de la rencontre et gardera son avantage jusqu'à la fin.

Avec cette victoire Montpellier revient à la 2e place de Top 14. Clermont repart de l'Altrad Stadium avec le point de bonus défensif.

