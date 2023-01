Top 14 : Montpellier se paie le Racing

Les racingmen ont donné le coup d'envoi et inscrit les premiers points, dans un début de match plutôt à leur avantage, avec une première pénalité réussie après seulement cinq minutes de jeu, dans un GGL pas tout à fait plein, pour cette affiche, en clôture de la quinzième journée de Top 14.

Les héraultais ont alors mis la machine en route et fini par s'installer peu à peu dans le camp adverse, jusqu'à y inscrire le premier essai du match (25'). Un plongeon de Paul Willemse, à droite des perches, après une percée d'Alexandre Bécognée. Louis Carbonel (3-7) s'est alors chargé de transformer, avant d'inscrire trois points supplémentaires sur la sirène.

10-6 à la pause

Et cette avance, les hommes de Philippe Saint-André l'ont encore creusé, au retour des vestiaires**. Anthony Bouthier, à l'heure de jeu, s'est offert à son tour un essai**, le long de la ligne de touche, côté droit, au terme d'une superbe séquence offensive.

Louis Carbonel, impliqué sur l'action avec ses feintes de corps et un magnifique cadrage débordement, a ensuite envoyé entre les poteaux sans trembler, pour donner un avantage de onze points à ses partenaires (17-6).

Les franciliens ont alors tenté de rattraper leur retard, et multiplié les vagues, en vain. Les six minutes disputées au delà de la sirène n'ont pas suffi. Montpellier a résisté brillamment, et s'impose au terme de la quinzième journée (17-12). Le MHR renoue avec le succès, après avoir été fessé par Bordeaux et retrouve le Top six du championnat, à égalité avec l'adversaire du soir.