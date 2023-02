Top 14 : Montpellier se rend à Lyon et n'a plus de temps à perdre

Encore neuf matchs à jouer, dont cinq à l'extérieur. Et si Montpellier n'a plus le droit à l'erreur à domicile, les joueurs héraultais devront aussi aller chercher des points à l'extérieur, s'ils veulent se refaire une place au chaud et se qualifier pour la phase finale, d'ici la fin du bal le 28 mai.

En effet, les neuf défaites accumulées jusque-là, dont trois au GGL Stadium, ont éloigné Montpellier des cadors et ont envoyé l'équipe de PSA hors du Top 6, à l'aube d'une revanche espérée sur la pelouse de Lyon, vainqueur au match aller (26-33).

