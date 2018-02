Montpellier, France

Et si, cette année, pour sortir des gros matchs à l'extérieur, l'UBB avait besoin de jouer sans pression ? A Toulouse, les remplaçants avaient été envoyés au feu, cette fois-ci, après la défaite à domicile contre Castres, l'UBB n'avait pas vraiment d'obligation de résultat. Et au final, dans les deux cas, un match admirable des Bordelais, et une défaite d'un point.

En première période, les Girondins pratiquaient un jeu décomplexé. Et après trois petits points offerts au Montpellier de Ruane Pienaar (3-0, 6e), les coéquipiers de Jandre Marais n'allaient jamais laisser les Héraultais s'installer dans leur camp. Emmenés par un très bon Nick Frisby, à la baguette des attaques bordelaises, ils allaient faire très mal aux hommes de Vern Cotter.

Le show Ed Fidow

Ed Fidow fêté par ses coéquipiers. Le Samoan a été le grand bonhomme de ce mach, côté bordelais. © Radio France - Justine Hamon

D'abord, Ed Fidow allait se faire refuser un essai, l'arbitre considérant que le ballon avait d'abord été aplatit par Aaron Cruden. Mais ce n'était que partie remise pour l'ailier d'origine samoane. A la cave depuis le 25 novembre en championnat, l'ancien joueur de VII n’entrait clairement pas dans les plans du staff. Mais ce match à l'Altrad Stadium lui donne de bons arguments pour la fin de saison. Il allait d'abord marquer son premier essai en Top 14, sur une attaque en première main conclue par une formidable percée (3-5, 37e). Un essai qui permettait à ses coéquipiers de mener à la pause.

Un bel essai pour les visiteurs à #MHRUBB Comme quoi quand on se fait des passes plutôt que du rentre dedans de bourins, ça paye ! 👏🏻👏🏻 #TOP14#UBB#MHR — magicjm84 (@magicjm84) February 24, 2018

Mais l'ailier n'allait pas s'arrêter là. Et, alors qu'on imaginait des Montpellierains remontés par Vern Cotter, il allait leur planter un nouveau coup de poignard. Après 23 secondes de jeu, il interceptait une passe dans les 22 mètres entre Pienaar et Nadolo pour aller derrière la ligne (3-10, 41e).

Montpellier requinqué

Un essai à double tranchant, qui allait réveiller les Montpellierains. Plus tranchants, plus agressifs, ils contraignaient les Bordelais à défendre dans leur camp. Pienaar réduisait d'abord le score sur pénalité (6-10, 44e). Les Héraultais continuaient de mettre la pression, et, après plusieurs fautes bordelaises, Cyril Cazeaux écopait d'un carton jaune logique. Et la sanction s'accompagnait d'un essai de Jan Serfontein, en lévitation après une passe au pied de François Steyn (11-10, 60e).

Des regrets à avoir pour l’UBB, la victoire était vraiment à portée de main #MHRUBB — Lola Benne (@lolabenne) February 24, 2018

Montpellier, pas serein, mais appliqué, s'accrochait ensuite à son petit point d'avance. Dominateurs, disciplinés, ils empêchaient les Bordelais de mettre la main sur le ballon. Comme sur ce ballon arraché par les avants, à 40 mètres de la ligne à cinq minutes de la fin. Les Bordelais n'allaient plus revoir le ballon. Et ramenaient un point de bonus défensif, d'un match frustrant.