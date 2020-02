Top 14 - Monument du CA Brive, Arnaud Mignardi annonce son départ du club

Brive-la-Gaillarde, France

L'histoire est terminée entre Arnaud Mignardi et le CA Brive. Une fin douloureuse entre son emblématique trois-quart centre arrivé en Corrèze à l'été 2011 et le CAB. Ce lundi, "Bison" annonce " qu'une page se tourne " alors qu'il était en conflit avec le CAB depuis la fin du moins de décembre. Un accord a été trouvé entre les parties.

Litige sur le contrat d'Arnaud Mignardi

Le joueur de 33 ans a d'abord été mis à pied par le CAB en raison d'un accrochage survenu avec un invité dans une loge du Stadium de Brive, en marge du match contre le Racing 92 fin décembre. Mais le fond du différend était ailleurs : au sujet du contrat de travail du trois-quart centre, qui arrivait à échéance en juin 2020 mais il disposait d'une année en option (2021) en Corrèze. Elle a été dénoncée par le club alors qu'Arnaud Mignardi était en arrêt maladie à la suite d'une blessure. L'inspection du travail, saisie de l'affaire et qui devait statuer d'ici fin février, n'a, selon les informations de France Bleu Limousin, pris partie contre aucun des deux camps.

Mon amour pour Brive restera éternel

En parallèle, le trois-quart centre et le CAB viennent de trouver un accord et Arnaud Mignardi indique " qu'un nouveau challenge " s'offre à lui. Selon les informations de France Bleu Limousi, il devrait rebondir en Pro D2 à Mont-de-Marsan. " Le moment que je redoutais est arrivé " écrit-il, " une page se tourne, mais _quelle belle page, une histoire d’amour de 9 ans avec ce club_. Tant de combats, tant de stress, tant de blessures et stigmates. Mais tellement de bonheurs, de belles connaissances, de frères d’armes, de sincères amitiés !!! Merci à mes nombreux coéquipiers pour ces bons et beaux moments partagés, merci au public d’avoir été là dans les bons et mauvais moments. Ce club de Brive représente quasiment 1/3 de ma vie, la moitié de ma carrière et mon amour pour lui restera éternel ! Les hommes partent mais le club reste, longue vie au CABCL ! Pour ma part il me reste encore une ou 2 cartouches dans ma sacoche, un nouveau challenge s’offre à moi, l’avenir seul me dira ce qu’il en sera !!! Au plaisir de tous vous revoir. Bison alias « Arnaud Mignardi » ".

Son dernier match comme un symbole

Reconnu pour sa détermination et son engagement total sur le terrain, et apprécié des supporters pour sa simplicité, Arnaud Mignardi aura, en tout et pour tout, disputé 200 matchs sous les couleurs du CAB. Il est notamment resté en Corrèze après les relégations en Pro D2 en 2012 et 2018, et a logiquement participé aux remontées en Top 14 en 2013 et 2019. Sa dernière apparition remonte d'ailleurs au match de barrage contre Grenoble remporté le 2 juin dernier. Entré en jeu en deuxième période, il s'est rapidement très gravement blessé au coude. Sorti debout sous les applaudissements du public, il a harangué la foule en dépit de la douleur. Tout un symbole.