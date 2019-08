Top 14 : Morgan Parra se confie avant l'ouverture de la saison 2019 - 2020

Clermont-Ferrand, France

Morgan Parra avait revêtu le nouveau maillot officiel de l'ASM, avec les damiers sur les épaules, pour la photo des capitaines autour du bouclier de Brennus et cette causerie de rentrée. Lors du plateau télévisé en direct sur Facebook, le demi de mêlée clermontois n'a pas eu beaucoup de temps pour s'exprimer, il n'a été interrogé que sur le retour des derbys ASM - Brive en compagnie du capitaine du CAB, Saïd Hirèche. Mais Morgan Parra en a dit plus lors de la conférence de presse qui a suivi cette causerie de rentrée.

Son état de forme

"Je reprends petit à petit avec le groupe. Comme je n'étais pas sélectionné, on a pris le temps de se soigner, de revenir pour ce début de saison. Ca se passe bien."

La reprise du championnat dimanche face à La Rochelle

"On s'attend à un gros début de championnat. On sait que ça va être très compliqué. On a cette coupe du monde à gérer avec nos internationaux qui ne sont pas là. On ne sait pas trop où on met les pieds mais on va s'y jeter à fond. On aimerait avoir l'effectif au complet mais on sait qu'on doit faire avec et on va essayer de démarrer le mieux possible."

La particularité d'une saison de coupe du Monde

"On est obligés d'intégrer des joueurs beaucoup plus vite, on sait qu'on ne les intègre que pour trois mois. On a de jeunes joueur à intégrer aussi qui ne connaissent pas le grand bain, le top 14, les matches de très haut niveau. Il faut que le collectif prenne et trois semaines et demi de préparation c'est court."

Un favori pour cette saison

"En démarrant le championnat comme ça, c'est impossible de vous donner un favori. Tout le monde à sa chance."

L'arrivée de Jake McIntyre à l'ouverture

"On le connaissait. C'est un joueur talentueux qui aime la prise d'initiative et qui aime attaquer la ligne. Il est en train de prendre ses marques. Je pense que petit à petit il va se lâcher et qu'on va voir le vrai McIntyre de plus en plus au sein de l'ASM."

Son absence de l'équipe de France

"Il y a des choix qui ont été faits, il n'y a pas de souci. Je reste supporter de l'équipe de France, je leur souhaite plein de bonnes choses pour cette coupe du Monde, qu'ils aillent le plus loin possible."

L'ASM entamera ce championnat 2019-2020 avec la réception de La Rochelle dimanche à 16H50. Comme lors de chaque saison, France Bleu Pays d'Auvergne vous fera vivre en direct et en intégralité toutes les rencontres des Jaunes et Bleus.