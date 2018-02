Brive-la-Gaillarde, France

Il ne manque plus que la signature de toutes les parties au bas du contrat, mais l'accord est trouvé entre le CA Brive et Morné Steyn. L'ouvreur sud-africain aux 66 sélections, qui arrive en fin de bail au Stade-Français après cinq exercices dans la capitale, a donné sa parole au CAB pour rejoindre la Corrèze à compter de la saison prochaine et pour deux saisons.

Ouvreur expérimenté

En enrôlant le 10 Springbok, sacré champion de France avec Paris en 2015 et vainqueur du Tri Nations en 2009, le CA Brive tient l'ouvreur d'expérience qu'il cherche à faire venir depuis plusieurs saisons après avoir notamment échoué à embaucher l'australien Quade Cooper. Bon gestionnaire, buteur reconnu, et doté d'un solide jeu au pied, Morné Steyn avait porté le Stade-Français des barrages à la finale, lors des phases finales de 2015, pour emmener Paris au titre.

Les plus fondus des supporters brivistes se souviennent aussi sûrement que c'est lui qui a crucifié le CAB à la dernière seconde, le 31 décembre 2016, alors que les Corréziens étaient en mesure de l'emporter au Stade-Français.