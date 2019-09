Top 14 - "On ne veut pas que notre forteresse tombe" : Brive y croit avant le 100e derby contre Clermont

Brive-la-Gaillarde, France

Ce dimanche, un CA Brive ambitieux tentera de décrocher sa première victoire de la saison après deux revers à Pau et Agen. La mission s'annonce ardue face à Clermont, victorieux de ses deux premiers matchs. " On ne veut pas que notre forteresse tombe, c'est très important pour nous " lance Jeremy Davidson, " tous les joueurs ont envie de montrer qu'on n'est pas monté en Top 14 pour rien. Nous sommes confiants dans nos possibilités à domicile de pouvoir battre n'importe quelle équipe " continue le manager.

"Être bon partout", "profiter de notre public pour nous mettre dans l'euphorie"

" Il faudra être bon partout " embraye l'ailier Axel Muller , alors que le CAB a affiché plusieurs carences (en touche et pour concrétiser dans les zones de marque notamment) sur ses deux premières sorties perdues. " Nous devons améliorer notre performance pour recevoir les Clermontois " avait indiqué, en guise d'orientation à suivre, le président du CAB sur le réseau social Twitter en début de semaine, alors que Simon Gillham n'a pas pour habitude de juger publiquement les performances sportives. " Ce premier match à domicile peut nous permettre de lancer notre saison " veut croire Matthieu Voisin. " On peut profiter de notre public pour nous mettre dans l'euphorie car le stade sera quasiment plein " continue le 3e ligne, " comme cela a été le cas en fin de saison dernière lors des phases finales ou lors du match de barrage contre Grenoble qui a permis de remonter en Top 14. Il faudrait repartir sur cette lancée pour pouvoir commencer enfin cette saison ".

"Un supplément d'âme"

Pas évident de le faire contre Clermont ? " On n'aborde pas la rencontre de la même façon qu'eux. S'ils gagnent ils sont contents, s'ils perdent ça ne changera pas leur saison " pose l'ex Racingman. " _Nous, ça changera notre saison_. On a forcément un supplément d'âme pour faire un gros match, car on a une épée de Damoclès au dessus de nos têtes qui nous poussera à faire une belle partie ". Le tout sur une nouvelle pelouse, hybride, que le groupe briviste a découvert cette semaine et dont Axel Muller parle en interview vidéo.

