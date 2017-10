Ruby Top 14 : nouvelle défaite de l'ASM sur la pelouse de Castres

Trois matchs à l'extérieur et trois défaites pour l'ASM... Les clermontois se sont une nouvelle fois inclinés ce dimanche en clôture de la sixième journée du top 14 face au Castres Olympique ce dimanche (29-23) au stade Pierre-Fabre. Inquiétant avant d'aller à Toulouse...

On s'attendait a un match difficile des deux cotés cette après-midi, ce sont les castrais qui ont tiré leur épingle du jeu en s'imposant pour la deuxième fois de la saison à domicile face à des clermontois en difficulté. Malgré une équipe largement remaniée, les hommes de Franck Azéma ne sont pas parvenus à prendre l'avantage dans cette rencontre. "On s'est compliqué la tâche, et on joué à l'envers, on le paie cash" reconnaît l'ancien castrais Rémy Grosso, "on revient encore avec zéro point".

Nous avons été dominés dans chaque épreuve du combat donc quand tu n'existes pas c'est compliqué d'espérer un résultat" Franck Azéma

Dès la 7ème minute, le CO a annoncé la couleur avec un essai de Jody Jenneker transformé par Urdapilletta qui aura été un élément précieux de l'effectif castrais. "On débute bien la rencontre" explique l'entraineur tarnais Christophe Urios, "mais ensuite ils ont été plus présent, mais je crois qu'on avait plus besoin de gagner qu'eux".

L'ASM n'a pas ménagé ses efforts pour recoller au score, en une dizaine de minutes, le Castres Olympique a bien failli se retrouver en difficulté (20-16 à la 45ème minute), après trois pénalités réussies par Greig Laidlaw.

Clermont s’incline 29-23 sur la pelouse du @CastresRugby lors de la 6e journée de @top14rugbypic.twitter.com/n8Yemg7HY2 — ASM Rugby (@ASMOfficiel) October 1, 2017

Après trois déplacements et autant de défaites à Bordeaux, La Rochelle et Castres, les Clermontois sont une nouvelle fois rentré bredouilles. "Pour gagner à l'extérieur, il faut laisser un peu de soi sur le terrain" s'agace Franck Azéma, l’entraîneur de l'ASM, "on fini à six point, mais ça ne reflète pas le match, ça commence à m'agacer oui".

Prochain match dimanche prochain pour l'ASM, avec un nouveau déplacement à Toulouse.