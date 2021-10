TOP 14 : nouvelle défaite pour le Stade Rochelais, 21 à 11 contre Montpellier

Si les autres fois il y avait les ingrédients pour l'emporter, cette fois, Ronan O'Gara n'y va pas par quatre chemins : "On était bien pires que les deux matches précédents." Les Jaunes et Noirs se sont inclinés samedi 2 octobre à Montpellier, 21 à 11. Après la première victoire de la saison en TOP 14 la semaine dernière, à domicile face à Biarritz, La Rochelle rechute, et n'arrive pas à remonter au classement. Avant la fin de cette cinquième journée, ils sont 12e. Une situation bien différente de la saison dernière.

C'est le moment de réfléchir à ce que l'on veut faire. J'aimerais voir des progrès, mais on ne les a pas vus.

Il n'y a pas vraiment eu match dans l'Hérault. la Rochelle, retombé dans ses travers, est en plein doute. A la mi-temps, il y avait 12 à 6. "On revient avec zéro point car _on n'a pas été assez agressifs_", reconnaît l'entraîneur du Stade Rochelais, Ronan O'Gara. Il a même fait transparaître un certain mal-être : "On n'est pas bien. On a fait deux finales et c'est magnifique, mais c'est du passé. C'est le moment de réfléchir à qu'est-ce que l'on veut faire. J'aimerais voir des progrès mais on ne les a pas vus."

Le seul essai du match marqué par La Rochelle

Il y a quand même eu cet éclair à dix minutes de la fin du match. La Rochelle marque un essai - le seul de toute la rencontre - grâce au jeune Jules Favre. Mais en face, Montpellier a été "plus précis" comme le dit Ronan O'Gara. Ils peuvent notamment remercier leur joueur italien, Paolo Garbisi, auteur de sept pénalités. Il n'en a manqué qu'une seule.

Après Toulouse, Clermont-Ferrand et le Racing 92, vient donc maintenant s'ajouter le MHR. Les Maritimes sont désormais tournés vers le prochain match. L'objectif c'est que Castres ne vienne pas s'ajouter à la liste de leurs tombeurs. Ils pourront compter une nouvelle fois sur leurs supporters. La rencontre sera samedi 9 octobre, à Marcel Deflandre, à 15h. A suivre en direct et en intégralité sur France Bleu La Rochelle.