Top 14 : Buliruarua arrive à l'Aviron Bayonnais, après Facundo Bosch

Jena Dauger aura un nouveau protégé pour la saison 2022-2023. Après Facundo Bosch hier, talonneur international argentin de 30 ans et doublure de Pierre Bourgarit au Stade Rochelais, tout récent champion d'Europe, au tour d'Eneriko Buliruarua de parapher un contrat de deux ans avec l'Aviron Bayonnais. Le trois-quarts polyvalent rejoindra les bords de Nive, pour renforcer l'effectif en Top 14. Le joueur de 25 ans, qui compte trois sélections, n'est pas parvenu à s'imposer chez les Maritimes. Il a disputé 20 matches, pour neuf titularisations. Il a l'avantage d'être Jiff, joueur issu des filières de formation. Dans les lignes arrière de Bayonne, ils seraient donc trois Fidjiens, avec Sireli Maqala et Kamilieni Rasaku (annoncé par Sud-Ouest).

Il vient compléter le contingent des recrues la saison prochaine, pendant laquelle l'Aviron Bayonnais va essayer de se maintenir dans l'élite retrouvée, à la suite de son titre de champion de France. Pour rappel, 13 recrutements ont déjà été officialisés par le club : Pascal Cotet et Quentin Béthune (piliers), Thomas Acquier et Facundo Bosch (talonneurs), Thomas Ceyte et Manuel Leindekar (2e ligne), Pierre Huguet (3e ligne), Maxime Machenaud (demi-de-mêlée),Camille Lopez et Jason Robertson (ouverture), Guillaume Martocq (centre), Bastien Pourailly (ailier) et Yohan Orabé (arrière).